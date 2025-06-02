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雨勢升級！南部3縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署下午14時05分針對台南、高雄及屏東3縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。聯合報系資料照
中央氣象署下午14時05分針對台南、高雄及屏東3縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。聯合報系資料照

中央氣象署下午14時05分針對台南、高雄及屏東3縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，西南風影響，易有短延時強降雨，今（2）日高雄市地區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台南及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨：高雄市、屏東縣山區。大雨：台南市、屏東縣、恆春半島。影響時間：2日下午至2日晚上。

豪雨 屏東縣 台南

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