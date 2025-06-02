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華航擴北美新動線 AirAsia台北-福岡首賣促銷1599元起

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航今宣布，將與美國西南航空 (Southwest Airlines®) 合作攜手，打造越洋線轉接航網，旅客可透過華航美西航班，從洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖等4大機場，銜接美國主要城市。圖／華航提供
華航今宣布，將與美國西南航空 (Southwest Airlines®) 合作攜手，打造越洋線轉接航網，旅客可透過華航美西航班，從洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖等4大機場，銜接美國主要城市。圖／華航提供

華航今宣布，將與美國西南航空 (Southwest Airlines®) 合作攜手，打造越洋線轉接航網，從台灣直飛美西後接轉美國內陸超過30座城市，旅客可透過華航美西航班，從洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖等4大機場，銜接美國主要城市。

華航表示，此次合作將結合華航橫跨太平洋的長程線運能與西南航空遍布全美的國內航網，提供全球旅客自台灣經美西轉機前往美國各地的便捷選擇。

透過西南航空，旅客可自華航4大航點銜接美國主要城市，包含拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯、休士頓、丹佛、亞特蘭大、芝加哥等，更涵蓋度假勝地佛羅里達州。

華航表示，旅客未來可透過華航官網或各大旅行社平台，預訂華航美西航班與西南航空美國內陸航段的聯乘機票，旅客可開立華航搭配西南航空一本票、一次購票享直接報到、轉機劃位、行李直掛等便利服務。

另外，AirAsia今也宣布，旗下馬亞洲航空（航班代碼AK）正式開賣台北-福岡全新航線，此航線從馬來西亞第2大樞紐城市沙巴（亞庇）出發，經由台北飛往日本福岡，為AirAsia首條進軍日本九州的航線，首賣票價單程未稅1599元起，促銷票價自即日起至6月8日開放預訂，可購買首航日至2026年3月29日前出發的航班，搭乘期間為2025年8月15日至2026年3月29日。

馬亞洲航空執行長Dato’ Captain Fareh Mazputra表示，開心透過第五航權開啟沙巴（亞庇）台北–福岡的新航線，這不僅是沙巴作為馬來西亞第2大樞紐的重要里程碑，更體現AirAsia致力於串聯亞洲、推動旅遊與經濟發展的承諾。自3年前復飛沙巴－台北航線以來，已接載超過13萬名旅客，未來也將持續擴大沙巴的國際航點布局。

AirAsia今也宣布，旗下馬亞洲航空（航班代碼AK）正式開賣台北-福岡全新航線。圖／AirAsia提供
AirAsia今也宣布，旗下馬亞洲航空（航班代碼AK）正式開賣台北-福岡全新航線。圖／AirAsia提供

馬來西亞 華航 美國

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