回應「無證發電」 台電：新燃氣計畫遭卡關、運轉機組都合法

中部環團今上午到台中市議會前開記者會，痛批中火五機組無有效許可證卻持續燃煤，呼籲立院修空汙法，中止逾期操作荒謬。台電回應說，所有機組依法使用，滿足台中用電。

台電說，發電是為用電，盧秀燕市長上任後，台中電廠自2019年起，發電已不足台中用電。台中市去年用電量六都第一，近80億度電力缺口由其他縣市電廠支援。另台電推動「以氣換煤」新燃氣機組計畫亦遭市府卡關延宕超過1年，否則市府今日批評的現在，低碳低空汙的新機組已在運轉，盼市府與台電共同為台中發展、穩定用電攜手向前。

台電說，中火10部機組中，第1、4、5、8、9號等五部機組許可證去年5月由台中市府核發，期限至2026年底，另2、3號機因原市府廢止許可處分違反空汙法，遭環境部(時為環保署)撤銷處分，自2020年起至今5年，仍為展延待市府審查狀態。

而6、7、10號等三部機組許可證依規定去年9月提出展延申請，目前同為審查狀態。台電為避免影響台中經濟民生用電需求，依空氣汙染防制法於審查期間依原證內容操作。

台電表示，台中電廠持續擴大減煤減排，是台中市固定汙染源減量最大企業，電廠也在市府持續監督下，2024年用煤量較2014年國民黨執政時期歷史高點大減超過600萬噸，創歷史新低；空汙排放近8年更減量近80%。