高齡海嘯來襲…北市布建長照網 今年預計增150住宿床

高齡化社會來臨，北市近年來積極部署長照相關設施，包含住宿式長照機構，目前已達7000床，衛生局表示，北市總需求量約1萬5000床，將持續透過社宅、市有地等空間增加床位，今年預計還會增加約150床，舒緩需求缺口。

根據統計，台北市截至4月底65歲以上人口比例約23.47%已是全國第二高，市府近年來也積極布建長照相關設施，住宿式長照機構共有11家約可提供7000張床位，失智共照中心則有12家、一般型失智據點51處、權責型失智據點2處。

衛生局長期照顧科長林柳吟表示，目前台北市總需求床位數約1萬5000床，未來將持續擴建，包含今年聯醫婦幼院區預計新增29床、中興院區預計新增24床，加上有一間私立機構來申請順利的話，今年預計約可增加150床，目前也積極尋找市有土地利用，如社宅、學校空間等。

林柳吟說，近年來推動「醫療照顧整合」服務模式，包含信義廣慈住宿長照機構是「急性後期照顧結合長照專業」的示範場域，整合門診、復健與住宿功能，主要服務中風、骨折術後等急性後期住民。

由北市府委託北醫經營行愛住宿長照機構則著重於「落實安寧善終」，中心主任分享，去年啟用至今已有3位住民入住，一名72歲的潘姓住民與先生長期居住日本，近年來因身體狀況返台治療，不料今年4月意識改變，經家屬討論決定不手術，採舒適照護，最後再團隊努力下陪伴下走完最後一程，甚至打視訊給遠在日本丈夫告別，潘也流下眼淚場面溫馨。

林柳吟說，外界對於長照機構可能都有既定刻板印象，認為失能或行動無法自理者才要入住住宿式長照機構，但事實上可藉由導入「復能導向」與「可返家」照護策略，聯合物理治療、職能治療、語言治療、護理人員、營養師與社工師等專業人員共同照護，並透過復健課程和機構內休閒活動，協助住民逐步由失能邁向可自主生活，打破刻板映像。