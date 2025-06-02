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空汙嚴重威脅兒少 環團、立委籲建立校園空汙警示機制

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
地球公民基金會執行長王敏玲（中）等環團代表，今天在立陪同下舉行記者會，王敏玲表示政府對特殊工業區附近社區及學校，未就空汙風險監測及評估做有效溝通。記者潘俊宏／攝影
地球公民基金會執行長王敏玲（中）等環團代表，今天在立陪同下舉行記者會，王敏玲表示政府對特殊工業區附近社區及學校，未就空汙風險監測及評估做有效溝通。記者潘俊宏／攝影

基於兒少在空汙威脅下的保護，地球公民基金會等團體於6月5日世界環境日前，上午與立法委員召開記者會，共同呼籲環境部應加強社區知情、建立有害空汙監測年報及校園空汙警示機制，積極守護校園師生的健康。

「有許多小朋友每天在特殊性工業區附近上學，很令人憂心」，地球公民基金會執行長王敏玲表示，高雄小港與林園各有一座空汙成分複雜的特殊性工業區，未來北高雄另將新增南科園區，為全台特殊性工業區最多的城市。根據研究，這兩座工業區附近測有甲醛、乙醛、苯、環氧乙烷等一級致癌物及含氯的汙染物。

王敏玲指出，環境部4月發布2024年空氣品質監測年報，5月公布了空氣品質政策白皮書，但空品監測年報僅整理一般空氣汙染物資料，缺乏對特殊性工業區的監測結果說明，社會大眾及位於重工業區附近的校園師生對當地汙染的實際情況缺乏社區知情，現有的空氣品質指標 （AQI）根本不足以反應區域的汙染特性，當有害汙染物監測值偏高時，無法採取適當防護，環境部應盡速改善。

立委林月琴表示，空汙問題要回到兒童健康與社區環境安全的核心需求，環境部要主動盤點鄰近工廠與汙染源，建構分級分類監控機制，針對PM2.5、VOCs、鉛、苯等高風險汙染物加強監測與預警。雖然不是所有汙染都有明確毒性，有些惡臭雖不構成急性危害，卻嚴重影響兒童學習專注力與社區生活品質。

環境權保障基金會台中辦公室主任鍾瀚樞表示，根據現行的「高級中等以下學校及幼兒園因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」，AQI值要達到101以上才會啟動聯繫作業，通知學校進行防護，隔日預報AQI值介於101-200才會啟動預警，前一日下午4時30分預報次日AQI值達401以上才達停課標準，根據目前台灣的空品狀況，這個應變作業流程對學童的健康防護幫助很有限，更遑論啟動預警甚至停課，這個應變作業流程應該檢討。

立委陳培瑜指出，兒少是空汙的高風險族群，根據美國研究，年紀越小，呼吸量越高，所以在空汙中的毒物暴露程度也越高。近年全國空汙狀況已經有所改善。但未來還要再更努力，特別是工業區汙染問題與交通空汙的監測等應盡快改善，不可再拖。

王敏玲也說，環境部在空品政策白皮書中揭露了工業區周遭社區的健康風險，方向正確，呼籲於環境治理作為中更細緻地改善高汙染的校園的環境品質，也呼籲環境部長彭啓明於高汙染的冬季親自到這些校園了解，感受國小學生的處境。

空氣品質 環境部 校園

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