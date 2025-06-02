強烈磁暴影響地球51小時 氣象署：無線電恐中斷、衛星導航有誤差

因應太陽活躍區域發生強烈日冕物質拋射（CME）事件，中央氣象署太空天氣作業辦公室發布太空天氣特報指出，強烈磁暴將影響地球磁場長達51小時，並持續至6月3日深夜，期間可能造成電力輸送網系統誤判、干擾或中斷高頻無線電通訊、衛星定位準確率產生較大誤差數小時。

中央氣象署台北天文氣象站技佐游鎮宇說，5月31日台灣時間上午7至8時，太陽表面發生一起日冕物質拋射事件，產生大量高密度太陽風，又稱帶電粒子，這些帶電粒子為密集電漿，方向剛好正對地球，因此會擠壓地球磁場，這種狀況又稱為地磁擾動，若規模大到一定程度就會發生磁暴。

游鎮宇表示，此次事件達強烈磁暴等級，由於人造衛星所在的太空環境磁場強度不高，可能受到帶電粒子影響。

此外，也會影響電離層電子濃度分布，導致衛星導航訊號受到干擾，讓誤差範圍變更大，甚至恐偏移到2條街的距離；通訊設備部分則可能影響高頻無線電通訊，導致雜訊變多或中斷數小時。

游鎮宇指出，過去每個周期（約11年）平均會發生100次強烈磁暴，在太陽活動極大期則會增加發生次數，這2、3年剛好進入太陽活動極大期，導致一定規模的太空電力事件較頻繁發生。