影／環團舉行汰煤氣候集會 呼籲團結支持2028無煤中火
立法院明天將處理在野立委所提2028年無煤中火決議，多個環團代表及民眾今天到立法院群賢樓前舉行汰煤氣候集會，呼籲朝野立委以民眾健康為優先考量，共同團結台灣來支持2028無煤中火。
台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，中火是全世界最大最老舊的亞臨界燃煤電廠，已經造成許多民眾健康惡化、死亡，過去34年，有17年是國民黨執政，17年是民進黨執政，今天民進黨執政如果繼續中火燃煤，就是繼續支持中火的全球最大最老舊亞臨界在殺台灣人，希望明天表決時國民黨及民眾黨立委都能百分之百支持，民進黨立委能開放投票，讓支持健康台灣的立委投下贊成票。
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