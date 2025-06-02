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影像融合切片技術助攻攝護腺癌診斷 提升確診率20%
攝護腺癌好發於中老年男性，早期多無明顯症狀，易與良性攝護腺肥大混淆。台北慈濟醫院導入影像融合切片技術，結合MRI與超音波定位，有效提升診斷準確率並降低感染風險。醫師指出，該技術比傳統切片更精準，可望減少誤判與重複檢查，提升早期治癒率。
79歲黃先生多年受攝護腺肥大困擾，2018年因PSA指數升高接受傳統切片卻未發現異常，未料2022年症狀再現且PSA升至10 ng/mL。經慈濟醫院進一步以MRI檢查發現多處可疑病灶，改採影像融合導引切片，最終確診早期攝護腺癌，順利接受手術，目前持續追蹤兩年未見復發。
台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩說明，傳統經直腸切片方式類似「盲抽」，易有誤差，MRI雖能找出病灶，卻難即時定位；影像融合技術則可先以MRI標記病灶，再與即時超音波影像疊合進行導引切片，精準定位目標區域，並採經會陰進針方式，降低敗血症與感染風險。
研究顯示，若融合誤差超過5%，易低估病灶分期。使用軟體輔助影像融合切片，癌症診斷率可提升約20%。相關成果已刊登於《The Journal of Urology》與《Urological Science》。
攝護腺癌為台灣男性癌症發生率第三，常見於50歲以上族群。鐘伯恩提醒，若PSA異常超過兩次，應儘早安排MRI與融合切片評估，掌握早期治療時機，提升治癒率、減少不必要的侵入性檢查。根據統計，早期侷限型攝護腺癌5年存活率可達近100%。
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