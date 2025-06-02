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台鐵竹南站停車場未施設無障礙通道 遭身障者質疑不友善

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南火車站前站停車場場區沿著人行道邊緣又有設置小腿高的鐵欄杆，想抄捷徑跨出去也很不方便。記者吳傑沐／攝影
竹南火車站前站停車場場區沿著人行道邊緣又有設置小腿高的鐵欄杆，想抄捷徑跨出去也很不方便。記者吳傑沐／攝影

台鐵竹南前站停車場因未施設無障礙通道，導致使用輪椅者進出不方便，部分身障朋友向本報投訴質疑相關設施不友善！對此，台鐵公司表示，將向外包廠商反映；外包商則表達會盡快辦理場勘，設置無障礙通道或設施來改善。

竹南前（西）站南側汽機車停車場，因出入口未施設無障礙通道，車道上又有柵欄，造成使用輪椅者進出很不方便；尤其場區周邊沿著人行道又有設置小腿高的鐵欄杆，想抄捷徑跨出去，不僅是使用坐輪椅者，就連拄著拐杖要跨出去也相當不容易，還可能被絆倒。

台鐵公司資產中心人員表示，該地目規畫停車場使用已行之有年，但因為是以標租方式，外包給廠商經營，針對未施設無障礙通道部分，雖未接獲旅客申訴，但仍會將向外包廠商反映。

承包廠商坦言出入口未施設無障礙通道，車道上又有柵欄，這部分對使用輪椅者進出確實是不方便，曾多次接獲客訴電話；至於，場區銜接人行道以低矮鐵欄杆做區隔，主要是防止機車族逃票，甚至是騎上人行道時發生意外，不得已而設置。

由於停車場的營運是4年一包，今年已邁入第4年，合約即將到期，但還是會盡快與台鐵共同辦理現場會勘做改善。

竹南火車站前站停車場出入口因未施設無障礙通道，導致使用輪椅者進出不方便，遭質疑對身障者不友善。記者吳傑沐／攝影
竹南火車站前站停車場出入口因未施設無障礙通道，導致使用輪椅者進出不方便，遭質疑對身障者不友善。記者吳傑沐／攝影

輪椅 台鐵 人行道

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