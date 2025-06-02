台鐵竹南站停車場未施設無障礙通道 遭身障者質疑不友善

台鐵竹南前站停車場因未施設無障礙通道，導致使用輪椅者進出不方便，部分身障朋友向本報投訴質疑相關設施不友善！對此，台鐵公司表示，將向外包廠商反映；外包商則表達會盡快辦理場勘，設置無障礙通道或設施來改善。

竹南前（西）站南側汽機車停車場，因出入口未施設無障礙通道，車道上又有柵欄，造成使用輪椅者進出很不方便；尤其場區周邊沿著人行道又有設置小腿高的鐵欄杆，想抄捷徑跨出去，不僅是使用坐輪椅者，就連拄著拐杖要跨出去也相當不容易，還可能被絆倒。

台鐵公司資產中心人員表示，該地目規畫停車場使用已行之有年，但因為是以標租方式，外包給廠商經營，針對未施設無障礙通道部分，雖未接獲旅客申訴，但仍會將向外包廠商反映。

承包廠商坦言出入口未施設無障礙通道，車道上又有柵欄，這部分對使用輪椅者進出確實是不方便，曾多次接獲客訴電話；至於，場區銜接人行道以低矮鐵欄杆做區隔，主要是防止機車族逃票，甚至是騎上人行道時發生意外，不得已而設置。