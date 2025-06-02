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端節連假後疫情升溫 診所醫：新冠流感穿插快篩同時做

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大台中診所協會理事長陳俊宏說，患者中新冠和流感占比很大，且兩者又各占一半，相互穿插。圖／陳俊宏提供
大台中診所協會理事長陳俊宏說，患者中新冠和流感占比很大，且兩者又各占一半，相互穿插。圖／陳俊宏提供

新冠疫情升溫，大台中診所協會理事長陳俊宏說，患者中新冠和流感占比很大，且兩者又各占一半，相互穿插，快篩時都得同時擢一次但滴入兩個盤內，才能真正得知罹患的是哪一種病，疫情真的嚴重，民眾應慎重看待。

他說，按理說，疫情應該會在冬天比較嚴重，卻在夏季嚴重起來，可能和病毒株變異有關。尤其是新冠肺炎後，很多人有錯誤觀念，以為這個病已經遠離了，或以為不必再打疫苗了，所以接種的人也少，殊不知病毒會變異，而且變得感染性更強。

陳俊宏說，他的診所一上午就看了160人，其中至少有20多人是感染新冠。患者到了就先篩，若是65歲以上或有重大疾病就立即施給抗病毒藥物。他呼籲，民眾還是該多洗手並少去人多的地方，避免被感染。

診所醫師施勝桓說，這波疫情的病毒株NB.1.8.1傳染力強，因此常常是一人感染，全家都感染，還曾見全家一起就診。端午連假期間，交通流動和群聚增加，又是疫情上升期，可想而知疫情會快速傳播，診所患者也都持續增多。

台中醫院說，醫院的新冠特別門診今天營運，因新冠就診人數確實多了，來看急診的人也多了。若是高風險族群，感覺自己有上呼吸道感染的不適症狀，可以直接到醫院就診，由醫院快篩，若確定是罹患新冠肺炎，可以施用新冠的抗病毒藥物。

台中市衛生局表示，據疾管署統計今年累計重症病例432例，其中66例死亡，主要集中在65歲以上長者及具慢性病史者，且近9成未接種JN.1疫苗。 因此，65歲以上長者應該施打疫苗保護自己，目前疫苗充足，施打後兩周可以產生抵抗力。加上疫情高峰可能落在6月中下旬至7月初，現在打，都還來得及。

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