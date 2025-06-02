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2028無煤中火主決議 立委承諾明天一定通過

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院院會明日預計處理在野立委所提2028年無煤中火主決議，在野立委在今天的汰煤氣候集會中同台力挺。記者李柏澔／攝影
立法院院會明日預計處理在野立委所提2028年無煤中火主決議，在野立委在今天的汰煤氣候集會中同台力挺。記者李柏澔／攝影

立法院院會明日預計處理在野立委所提2028年無煤中火主決議，今天來自北中彰投雲嘉南環團、民眾和醫師等，於群賢樓前舉辦汰煤氣候集會，在野立委也同台力挺。立委表示，明天一定會通過2028無煤中火決議，也喊話今天未到現場的執政黨立委一同支持。

立委張啓楷表示，今年核三2號機除役後，全台火力全開，甚至備用的燃煤機組都上線救援，非常的荒謬，明天勢必要強力通過2028無煤中火主決議，也會要求政府應提出每年中火要減多少燃煤的用量。

立委王鴻薇表示，29位立委提案無煤中火主決議，然而健康空氣不分黨派，呼籲民進黨團一起來支持，不要一味犧牲台灣人民健康讓健保的支出承擔龐大壓力，造成健保的困難，藍委都會全力支持提案，讓台灣電力要走向無煤，這也是世界趨勢，「無煤的電力，台灣更有力」。

立委羅智強表示，以前去中部的時候常常看得到藍天白雲，自從能源政策走向錯誤時，台中的天空就變了，先前徒步環島時，台中的天空和記憶中的已經不同，中火下游的縣市也是一樣，近年國人得肺腺癌的人數不斷飆升，很多民眾的親友都有肺腺癌患者，這就是火力全開、用空汙換發電的結果，一定支持無煤中火提案，全力捍衛鄉親的健康。

立委羅廷瑋表示，身為肺腺癌患者的家屬，很能知道家屬的困境，今天的集會不見民進黨立委，但相信有仍有民進黨立委堅持為國人有更好的生活而努力，去年同樣在這抗議中火，就有民進黨立委聲援和發文支持2028無煤中火，希望這次也能共同支持主決議，2028無煤中火絕對做得到，而這個主決議是希望政府幫助產業在經濟發展之餘也要顧到國人健康，不是拖後腿和報復政策。

肺腺癌 民進黨 中火

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