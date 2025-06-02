環團立法院前疾呼：2028無煤中火一定做得到

立法院院會明日預計處理在野立委所提2028年無煤中火決議，今天來自北中彰投雲嘉南環團、民眾和醫師等，於群賢樓前舉辦汰煤氣候集會。環保團體表示，中火是全世界最大最老舊的亞臨界燃煤電廠，淨零台灣應從無煤中火做起；而根據經濟部全國電力資源供需報告指出，至2028年全國新增的燃氣電力，已可完全取代現有燃煤廠的總發電量，2028無煤中火一定做得到。

立法院會排定將於明天將討論議決，由29位立委共同連署支持的2028無煤中火提案，共同呼籲朝野以民眾健康為最高優先，應共同支持2028無煤中火。

根據環保團體統計，2024年以前，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」要求中火用煤量4年減少4成，總計已減去630萬公噸的用煤量。今年下半年，中火一期燃氣開發的第一座機組即將上線運轉，可進一步汰除432.5萬公噸的用煤量。到了2026年，中火一期燃氣的第二座機組後續完工，加上台中港區民營中佳氣電新建供電612MW裝置容量，推估可再以氣汰煤636萬公噸，最遲於2028年可汰除中火全部的用煤量。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，根據2018年台大公衛學者詹長權等推估，北部深澳超超臨界電廠如果蓋起來，15年內累積恐造成576人因空汙死亡，而最大最老舊亞臨界中火如果死守到2034年不退，低推估至少造成1萬多名中火燃煤冤魂、中推估更可能已帶來2萬國人的不幸喪命。

葉光芃表示，過去34年，17年是國民黨執政，17年是民進黨執政，自2016年開始，9年以來是民進黨執政，今天民進黨執政如果繼續中火燃煤，就是繼續支持中火的全球最大最老舊亞臨界在殺台灣人。

台中市大台中醫師公會理事長魏重耀指出，煤電排放的PM2.5等有毒空氣汙染物，不是只有造成肺癌，也會造成肺炎及肝癌、腎臟癌、膀胱癌等多種其他癌症，以及可能造成糖尿病、腎臟病等慢性疾病死因。而除了上述疾病外，空汙也會透過母體影響胎兒發育，空汙會影響到下一代。

台中市爭好氣聯盟執行者岳祥文表示，根據經濟部全國電力資源供需報告，至2028年，全國新增的燃氣電力，即便計入廢核的電力缺口，已可完全取代現有燃煤廠的總發電量，2028中火無煤，絕對是完全可行，且符合公平正義的政策，人民會緊盯明天的投票結果，並公布投反對票或棄權的立委，看看哪些立委願意為人民的健康把關。

本次汰煤氣候集會訴求，包括淨零台灣與團結台灣，就要從無煤中火開始，給予朝野公平機會，等距期許所有政黨在立院的卓越施政監督。反煤民團表示，將緊盯2028無煤中火決議文表決的朝野立委表現，作為氣候立委評比的關鍵指標之一。除了藍白立委已表態會全數支持外，也在國人殷盼下，開放黨籍立委按照選區民意依歸投下同意票，激勵全國民心。