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梅雨滯留鋒面+西南風 周二全台有雨西半部局部大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

中央氣象署預報中心技正林秉煜上午指出，今天白天受西南風影響，南部及中部山區有局部大雨，而雙北、花東易有36度高溫；明天起受鋒面影響，一直到周三，由於鋒面移動速度偏慢，各地容易下雨，西半部有局部大雨，甚至短延時強降雨。周四鋒面南移到巴士海峽，大雨範圍沒那麼廣，但局部地區仍有零星大雨發生，西半部和東半部地區都要注意。周五到下周日水氣仍多，東半部、南部也有局部大雨。

林秉煜指出，今南部地區及中部山區局部大雨；周二鋒面通過，影響到周三，滯留鋒面影響期間，注意短延時強降雨，周二西半部有局部大雨，午後山區局部大雨；周三西半部地區仍有局部大雨。周二前金馬注意低雲或霧影響能見度。周二北台天氣稍轉涼；周三中部以北、宜花稍偏涼。

未來降雨趨勢，林秉煜指出，今天白天受西南風影響，苗栗以南有雨，午後山區下雨，南部及中部山區有局部大雨；今天晚上到明天清晨持續受西南風影響，中南部會下雨，南部局部大雨。周二白天受滯留鋒面加西南風影響，各地容易下雨，西半部地區及午後各地山區有局部大雨；周二晚上到周三受滯留鋒面影響，各地容易下雨、西半部地區局部大雨。

林秉煜表示，周四鋒面南移到巴士海峽南邊，因偏東風環境，各地容易下雨，東半部下雨機率比西半部多，但午後西半部地區要留意局部大雨；鋒面遠離後，周五到下周日水氣仍多，在偏東風到東南風環境下，東半部、南部局部大雨，其他地區午後雷雨。

溫度方面，林秉煜表示，今北部東半部恐36度高溫，但明天受鋒面影響，北部高溫降到約30度。周三中部以北及宜花地區下降明顯，北部22到25度，東部24到26度，感受偏涼。周四、周五之後各地慢慢回升到30度以上高溫。

周三到下周日降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
周三到下周日降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
明天起受梅雨鋒面影響，一直到周三，由於鋒面移動速度偏慢，各地容易下雨，西半部有局部大雨，甚至短延時強降雨。本報資料照片
明天起受梅雨鋒面影響，一直到周三，由於鋒面移動速度偏慢，各地容易下雨，西半部有局部大雨，甚至短延時強降雨。本報資料照片
今起到周三清晨降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今起到周三清晨降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 鋒面 強降雨

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