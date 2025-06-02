影／正視中火燃煤危害 王惠美：錯誤政策比貪汙更可怕

立法院院會明天預計將表決在野立委所提的2028無煤中火決議文，今天中部環團與醫師和群眾也動員北上舉辦汰煤氣候集會，彰化縣長王惠美也表示，錯誤的政策比貪汙更可怕，能源政策應與時俱進，火力發電造成的PM2.5危害鄉親和孩子的肺，應儘早檢討用電配比，才能維護大家的健康。

環團和彰化縣醫療界聯盟理事長、台大公衛博士錢建文等人不斷大聲疾呼政府應正視台電中火燃煤所造成的空汙問題，燃煤所產生的PM2.5危害民眾健康，不僅讓民眾產生罹患肺癌疑慮，甚至會阻礙學童肺部發育，並引發氣喘、呼吸道等病症，更引發位在中火下風處彰化學童「用肺發電」的憂慮。

彰化縣長王惠美今天上午參加彰化縣馬拉松嘉年華啟動記者會被問到對於無煤中火的看法，她說，「錯誤的政策比貪汙更可怕」，能源政策應與時俱進，歐洲都已認定核能是可發展的綠能，與其像中國那樣用燃煤造成空氣中那麼多PM2.5來危害鄉親和孩子的肺，應儘早檢討用電的配比，才能維護大家的健康。

王惠美說，醫界人士也一直在告訴大家火力發電的確是增加空氣中的PM2.5懸浮微粒，都已經知道會危害大家的健康，就有待中央的睿智，勢必要好好檢討配電比，從她擔任立委時就已經談這些問題，談了十幾年了，畢竟核能也已被歐洲認定是乾淨能源，政府也應與時俱進。