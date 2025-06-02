高鐵暑假推少年優惠 指定車次5折起

台灣高鐵表示，將於7月1日起到8月底，推出少年優惠專案及校外教學團體暑期優惠專案，其中12歲至18歲少年優惠票搭乘指定車次，最低5折起，校園團體專案最低4折起。

暑假即將到來，為了鼓勵學生在暑假出遊，台灣高鐵今天發布新聞稿表示，推出少年優惠專案，凡12歲至18歲少年搭乘指定車次即可享5折、75折或88折不等的優惠，車票從6月3日凌晨0時起陸續開賣，後續依預售時程逐日開放購票。

台灣高鐵表示，「校外教學團體」暑期優惠專案，自7月1日至8月31日，開放高中及以下的「政府立案公私立短期補習班」適用同行師長享75折優惠（每11名中至多可含2位帶隊老師，以此類推）。

台灣高鐵指出，凡11人（含）以上國內學校團體搭乘指定車次，國/高中生可享全額票價75折，小學生及符合敬老、孩童及愛心等優惠身分者，也可享標準車廂對號座全額票價4折，並可預約高鐵車站及高鐵探索館導覽活動。

台灣高鐵提醒，旅客購買少年優惠專案車票，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日有效身分證件正本（如身分證或健保卡），以備查驗，以免影響優惠權益。

台灣高鐵說，少年優惠專案的各指定車次車票，除透過網路訂票系統訂位與付款，亦可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過1萬家合作便利商店及各車站售票窗口，一次輕鬆完成訂位、付款及取票。