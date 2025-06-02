拇指外翻影響生活 醫提醒及早診治 微創手術解決紅腫痛
新竹一名68歲女性長期遭受左腳拇指外翻問題困擾，近期病情惡化，導致第二腳趾被大腳趾擠壓變形，呈現翹起狀態。腳底也長出厚厚的繭，伴隨顯著的疼痛感，經診斷為拇指外翻合併第二腳趾爪狀交叉趾及蹠痛，醫病溝通後，進行了微創拇指外翻截骨矯正手術，整個手術僅約30分鐘，患者術後即可下床活動，次日出院。一個月後，恢復正常行走，顯著改善生活品質，解除了長年的困擾。
中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師楊子正表示，小腳趾變形是一種常見的足部變形問題，其成因多與拇指外翻擠壓、穿高跟鞋、腳趾較長、炎症性疾病、神經問題及基因因素有關。症狀表現為腳趾無法完全伸直，甚至出現跨越其他趾頭的情況。若不及時治療，可能導致蹠骨關節脫臼，進一步加重變形。此外，因關節彎曲，會在關節上方形成厚繭並引發疼痛，嚴重影響穿鞋和行走。
楊子正解釋，蹠骨縮短的距離需根據變形嚴重程度調整，而軟組織重建則包含韌帶重建與肌腱轉位。手術計畫需因人而異，患者手術後當天即可行走，無需石膏固定，並可進行關節復健，加速康復進程。
楊子正提醒，因為小腳趾變形或不穩定，造成的前足腳底厚繭及疼痛是很常見的表現，許多人對腳底厚繭或疼痛常有錯誤認知，將其當作雞眼或一般繭來處理，甚至自行剪除，反而增加感染風險。他表示，患者若出現類似症狀，應避免自行處理，盡早就醫尋求足踝專科醫師做診察和治療。
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