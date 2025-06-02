快訊

波蘭總統大選結果逆轉！川普支持的右翼候選人50.9%得票率勝出

放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

價差達3倍！趁機哄抬票價 菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站

拇指外翻影響生活 醫提醒及早診治 微創手術解決紅腫痛

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹一名68歲女性長期遭受左腳拇指外翻問題困擾，近期病情惡化，導致第二腳趾被大腳趾擠壓變形，呈現翹起狀態。圖／醫院提供
新竹一名68歲女性長期遭受左腳拇指外翻問題困擾，近期病情惡化，導致第二腳趾被大腳趾擠壓變形，呈現翹起狀態。圖／醫院提供

新竹一名68歲女性長期遭受左腳拇指外翻問題困擾，近期病情惡化，導致第二腳趾被大腳趾擠壓變形，呈現翹起狀態。腳底也長出厚厚的繭，伴隨顯著的疼痛感，經診斷為拇指外翻合併第二腳趾爪狀交叉趾及蹠痛，醫病溝通後，進行了微創拇指外翻截骨矯正手術，整個手術僅約30分鐘，患者術後即可下床活動，次日出院。一個月後，恢復正常行走，顯著改善生活品質，解除了長年的困擾。

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師楊子正表示，小腳趾變形是一種常見的足部變形問題，其成因多與拇指外翻擠壓、穿高跟鞋、腳趾較長、炎症性疾病、神經問題及基因因素有關。症狀表現為腳趾無法完全伸直，甚至出現跨越其他趾頭的情況。若不及時治療，可能導致蹠骨關節脫臼，進一步加重變形。此外，因關節彎曲，會在關節上方形成厚繭並引發疼痛，嚴重影響穿鞋和行走。

楊子正解釋，蹠骨縮短的距離需根據變形嚴重程度調整，而軟組織重建則包含韌帶重建與肌腱轉位。手術計畫需因人而異，患者手術後當天即可行走，無需石膏固定，並可進行關節復健，加速康復進程。

楊子正提醒，因為小腳趾變形或不穩定，造成的前足腳底厚繭及疼痛是很常見的表現，許多人對腳底厚繭或疼痛常有錯誤認知，將其當作雞眼或一般繭來處理，甚至自行剪除，反而增加感染風險。他表示，患者若出現類似症狀，應避免自行處理，盡早就醫尋求足踝專科醫師做診察和治療。

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師楊子正表示，小腳趾變形是一種常見的足部變形問題，其成因多與拇指外翻擠壓、穿高跟鞋、腳趾較長、炎症性疾病、神經問題及基因因素有關。記者郭政芬／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師楊子正表示，小腳趾變形是一種常見的足部變形問題，其成因多與拇指外翻擠壓、穿高跟鞋、腳趾較長、炎症性疾病、神經問題及基因因素有關。記者郭政芬／攝影

醫師 手術 患者

延伸閱讀

「5寶媽」李宓產後動手術切5塊肚皮　運動一半傷口裂開「當場噴血」

男星罹直腸癌剩1年可活！拒裝人工肛門：保住最後尊嚴

帝王蟹+龍蝦4吃！蝦膏吃到蟹腳 還有美人雞湯鴛鴦鍋

MLB／貝茲撞到腳趾對洋基缺陣 道奇教頭：滿離奇的

相關新聞

開工雨神來迎！今中南部雷陣雨 梅雨鋒面明午後報到雨炸全台

天氣炎熱，但雨具要備好了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

暴力頻傳…台鐵擬配密錄器、辣椒水 車長嘆無用

台鐵列車暴力事件頻傳，今年至今已有四起，台鐵公司總經理馮輝昇日前宣布，啟動「護車專案」提高見警率，並研擬員工配置密錄器和...

新冠疫情升溫 疾管署今下午召開會議聚焦快篩、藥物

新冠疫情來勢洶洶，衛福部疾管署推估6月底至7月初將是疫情高峰，而自5月底至8月初，整體染疫人數將高達171萬人。近日，外...

高溫來襲！北市啟動熱危害勞檢 最重罰30萬元

端午過後，台灣逐漸進入高溫炎熱天氣，為防範勞工在酷暑戶外作業導致熱中暑等災害，北市府昨起啟動高溫戶外作業專案勞檢，若雇主...

熱危害危險群 外送員中午爆單：中暑是家常便飯

夏季酷熱難耐，戶外工作者頂著烈陽辛勤勞動，常見中暑、脫水，甚至有熱衰竭風險，除舉牌、營造工外，外送員為跑中午用餐外送尖峰...

高鐵首例過站未停懲處出爐 駕駛記一大過、主管申誡及警告

台灣高鐵4月14日發生通車18年來首例「過站未停」事件，經查該列車駕駛一連串未遵守2項SOP，導致150多名旅客行程延誤。高鐵針對該起事件進行調查後懲處結果出爐，確認駕駛個人疏失，記大過1次；督導以上主管，也分別核予申誡及警告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。