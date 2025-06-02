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新冠疫情升溫 疾管署今下午召開會議聚焦快篩、藥物

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
診所協會全聯會理事長廖文鎮說，身體不適民眾可使用家用快篩篩檢，避免來往醫療院所篩檢的舟車勞頓，同時降低醫護人員及其他病人的感染機會。本報資料照片
診所協會全聯會理事長廖文鎮說，身體不適民眾可使用家用快篩篩檢，避免來往醫療院所篩檢的舟車勞頓，同時降低醫護人員及其他病人的感染機會。本報資料照片

新冠疫情來勢洶洶，衛福部疾管署推估6月底至7月初將是疫情高峰，而自5月底至8月初，整體染疫人數將高達171萬人。近日，外界關注衛福部防疫作為，尤其快篩試劑及抗病毒藥物等防疫物資是否充足。疾管署今天下午3時30分，將與中華民國診所協會全聯會等醫界團體舉行會議，研議新冠疫情防疫作為，聚焦在快篩試劑及抗病毒藥物。

衛福部長邱泰源日前表示，家用快篩部分因通路問題，目前已在三大超商鋪貨，廠商日以繼夜增產，預計本周將鋪貨120萬劑，上周他更首度對於民眾買不到快篩試劑道歉，「抱歉，生產鋪貨過程多了一、兩天，但很快就會有貨，請大家放心。」但有藥師質疑，醫用快篩也有短缺的問題，衛福部應加以重視。診所協會全聯會理事長廖文鎮說，今天下午會議主要就是討論快篩及抗病毒藥物。

廖文鎮說，醫用快篩與家用快篩最大不同，家用快篩採檢位置在鼻腔，醫用快篩則須深入鼻咽部，依衛福部政策是希望家用快篩取代醫用快篩，主要原因是民眾取得家用快篩方便，預計這一至二天將加速鋪貨，共有60萬劑家用快篩鋪貨至連鎖藥局；其次，民眾使用家用快篩篩檢，避免來往醫療院所篩檢的舟車勞頓，同時降低醫護人員及其他病人的感染機會。

廖文鎮指出，民眾若出現疑似感染新冠病毒症狀時，經使用家用快篩篩檢後，若檢驗結果是陰性，應懷疑可能是感冒等其他疾病，建議至基層診所就醫；若檢驗結果是陽性，但症狀輕微仍建議至基層診所就醫，但若是症狀嚴重，或是年齡大於65歲等高風險族群則建議至醫院就醫。

廖文鎮指出，此波新冠疫情升溫，患者症狀中發燒的占比不高，多為喉嚨痛等其他症狀，染疫患者中，也以年輕族群較多，且患者多為輕症，因為重症需要住院的患者比率不高，但高風險族群仍應提高警覺。

依疾管署資料，新冠肺炎重症風險因子包括：65歲以上、氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、BMI≧30（或12至17歲兒童青少年 BMI 超過同齡第95百分位）、懷孕或產後6周內、影響免疫功能之疾病等。

衛福部 患者 快篩試劑

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