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高鐵首例過站未停懲處出爐 駕駛記一大過、主管申誡及警告

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵首例過站未停懲處出爐，駕駛記一大過。聯合報系資料照
高鐵首例過站未停懲處出爐，駕駛記一大過。聯合報系資料照

台灣高鐵一列北上204次列車，4月14日上午過站不停，也是18年來首例，導致逾150名旅客行程延誤。高鐵公司針對該起事件進行調查，最近懲處出爐，確認駕駛個人疏失，記大過一次；督導以上主管，也分別核予申誡及警告。

高鐵一列北上204次車次，原訂4月14日上午8時26分抵達板橋站，但到站時駕駛未開啟車門即離站，導致150多名旅客受到影響。高鐵事後啟動調查，先暫停該名駕駛勤務，依據高鐵SOP標準作業流程規定，對該名駕駛進行驗尿檢查，並進行教育訓練、心理測驗與適性檢查，預計約需暫停勤務3個月再評估是否適合返回勤務。

高鐵 教育訓練

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