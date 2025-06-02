環團批中火5機組沒許可證燒煤荒謬 台電：許可證廢了電從哪來？

中部環團今上午到台中市議會前開記者會，痛批中火五機組無有效許可證卻持續燃煤，環團籲立院修空汙法，中止逾期操作荒謬。台電指出，台中市近年工商發達，用電量每年以10億度的速度增加，台中市府對於許可證的准駁嚴重影響發電，「請問若把許可證廢了，這樣子電從哪裡來？」

監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣護樹團體聯盟、台灣生態學會、爭好氣聯盟等多個中部環保團體今上午在台中市議會前開記者會，怒喊「速修空汙法，停止無照燒煤」。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，台中電廠10部燃煤機組，只有5張操作許可證，2、3、6、7、10五部機組均無有效許可，卻照樣燒煤發電。其中，中火2、3號機組因超量燃煤，情節重大，2019年遭環保局廢證，台中生煤管制自治條例後來遭行政院函告無效，目前這兩部機組的處分尚待釋憲，已無照運轉近5年半。

另中火6、7、10三部機組從今年元旦許可證逾期後，中火仗勢著空汙法第30條第3項的「台化條款」，以原許可條件持續操作，三部機組已無照運轉超過5個月，相當荒謬。

許心欣說，2018年環保署因不想台化停爐關廠事件重演，因此修空汙法第30條第3項的「台化條款」，讓未於許可證期限內准駁的固定汙染源，可依原許可條件繼續操作，導致現在中火可在無有效許可證情況下「合法運轉」，凸顯出當年修法保護煙囪的荒謬，且台化條款未訂期限，難道讓中火這樣無限期無照運轉下去？

許心欣強調，去年10月底中火燃氣二期環評快速通關後，台中市府說不排除提出行政訴訟，結果後來根本沒提，譴責市府只是說說而已，要求盧秀燕明確表態，說清楚講明白。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰說，中火為中部最大固定汙染源，長年對下風處的彰化地區造成嚴重空品衝擊，長期暴露於燃煤產生的PM2.5，會顯著增加氣喘與呼吸道疾病風險，並干擾學童肺部發育，未料中火竟有半數機組是「無照運轉」，最誇張的竟有逾期5年半，而操作許可證期限最多也就5年，呼籲立院修空汙法，增設落日條款，保護中部人民的肺。

台灣護樹協會理事長張美惠說，當年賴清德修惡法「台化條款」，是放任中火逾期燃煤操作的元凶，讓固定汙染源在地方政府屆期未准駁時可繼續操作，這根本要保護企業利益。中火利用雨後惡劣燒煤，還沒有法令可管，讓中火可「無照運轉」，這樣的空汙法是在保障煙囪？籲盧秀燕拿出本事解決。

台電發言人蔡志孟表示，台電近8年來中火不僅用煤量大減，空汙也降了8成，未來逐步增氣減煤，空氣品質還會更好，各界應該肯定台電的努力。