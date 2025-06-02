逾百鄉親包車北上 要求朝野支持明無煤中火決議案

立法院院會明日預計處理在野立委所提2028年無煤中火決議，今天來自北中彰投雲嘉南環團、民眾和醫師等，於群賢樓前舉辦汰煤氣候集會，針對明日的表決，呼籲「藍票百分百投同意」、「白票8席投同意」、「綠票開放投同意」。

環保團體多次指出，中火是全世界最大、最老舊的亞臨界燃煤電廠，不只對全台灣人健康影響深遠，全台6成5煤電集中在中部，而中火用煤量高占台電用煤總量4成，對中部人十分不公平。明天立法院會將討論議決，由29位立委共同連署支持的2028無煤中火提案，朝野政黨為此甲級動員，據悉已有40餘位立委登記發言。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟關注此立院決議案攸關廣大國人性命健康，認為這將是台灣能源轉型關鍵事件和歷史性文件，連袂北中南逾20個公民團體共同發起立法院群賢樓前的汰煤氣候集會。

據了解，出席本次汰煤氣候集會相挺中火煤電災民的立法委員，包括國民黨籍台中立委羅廷瑋，國民黨立委王鴻薇及羅智強，民眾黨立委張啓楷等。

該集會早上10點多正式召開，除了部分自行北上的民眾外，中彰投雲嘉鄉親也包2台遊覽車北上發聲，六輕汙染傷害聯合求償自救會會長黃源河指出，針對明天2028無煤中火案的議決，希望藍票百分百投下同意票、白票8席都能投同意，綠票則開放投同意。