煮出香Q美味白飯…洗米是關鍵！專業料理人：避免3錯誤習慣

根據「Yahoo Japan」中的料理人專欄papuchan分享，米飯是日本家庭三餐不可或缺的主食，不論是剛煮好的香氣，還是鬆軟口感，都是幸福的象徵。然而，即使天天吃飯，卻有不少人在洗米時，犯下看似無害卻會影響口感與營養的錯誤。專業料理人就點出三個常見NG行為，呼籲民眾改變錯誤習慣。

NG 1：用力搓洗白米

許多人認為洗米就要「越用力越乾淨」，但其實現代碾米技術已十分成熟，不需要像過去那樣搓洗。用力過頭會破壞米粒表面那層保留甜味與香氣的天然成分，一旦洗掉，煮出來的飯容易乾硬沒彈性。正確的方式是輕輕搓洗2至3次即可。

NG 2：一直洗到水變透明

許多人以為這樣才乾淨，實際上，米粒的甜味與香氣大多集中在外層，反覆沖洗會讓這些美味隨著洗米水一起流失，還可能導致米粒破碎、煮起來過於黏糊。專家建議，洗到水略帶乳白即可，不必追求完全清澈。

NG 3：囤米過久

許多人習慣一次買大量白米囤貨，卻不知道「米其實是生鮮食品」，最佳賞味期約為碾米後1到2個月。特別是在台灣夏季高溫高濕的環境下，保存不當容易導致口感變差，甚至產生異味。建議用密封容器保存，並放在陰涼乾燥處，避免陽光直射。

煮好一鍋香噴噴的白飯，不只靠水量與電鍋，從洗米到保存的每個步驟都暗藏學問。只要避開以上三個常見錯誤，就能讓米飯香Q又好吃，有職人級美味。