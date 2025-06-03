快訊

南韓總統大選今天投票！李在明挾司法爭議領先

日本「職棒先生」長嶋茂雄肺炎過世 享壽89歲

6月5日「芒種」6大禁忌…不能剪髮、不能剩飯！3類人沖煞別去這裡

煮出香Q美味白飯…洗米是關鍵！專業料理人：避免3錯誤習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
要煮出美味的米飯，洗米有訣竅。米飯示意圖。圖／Ingimage
要煮出美味的米飯，洗米有訣竅。米飯示意圖。圖／Ingimage

根據「Yahoo Japan」中的料理人專欄papuchan分享，米飯是日本家庭三餐不可或缺的主食，不論是剛煮好的香氣，還是鬆軟口感，都是幸福的象徵。然而，即使天天吃飯，卻有不少人在洗米時，犯下看似無害卻會影響口感與營養的錯誤。專業料理人就點出三個常見NG行為，呼籲民眾改變錯誤習慣。

NG 1：用力搓洗白米

許多人認為洗米就要「越用力越乾淨」，但其實現代碾米技術已十分成熟，不需要像過去那樣搓洗。用力過頭會破壞米粒表面那層保留甜味與香氣的天然成分，一旦洗掉，煮出來的飯容易乾硬沒彈性。正確的方式是輕輕搓洗2至3次即可。

NG 2：一直洗到水變透明

許多人以為這樣才乾淨，實際上，米粒的甜味與香氣大多集中在外層，反覆沖洗會讓這些美味隨著洗米水一起流失，還可能導致米粒破碎、煮起來過於黏糊。專家建議，洗到水略帶乳白即可，不必追求完全清澈。

NG 3：囤米過久

許多人習慣一次買大量白米囤貨，卻不知道「米其實是生鮮食品」，最佳賞味期約為碾米後1到2個月。特別是在台灣夏季高溫高濕的環境下，保存不當容易導致口感變差，甚至產生異味。建議用密封容器保存，並放在陰涼乾燥處，避免陽光直射。

煮好一鍋香噴噴的白飯，不只靠水量與電鍋，從洗米到保存的每個步驟都暗藏學問。只要避開以上三個常見錯誤，就能讓米飯香Q又好吃，有職人級美味。

白飯 日本

延伸閱讀

咖啡有益健康…喝錯時間等於白搭！歐洲最新研究揭CP值最高時段

溫柔不是優點？35%未婚男聯誼卡關 日女訴另一半最重要特質

不是懶！高薪年輕菁英女性成「垃圾屋」大戶 日專家曝無法打掃心理根源

日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

相關新聞

醫界示警！新冠強襲 急診壅塞、嚴重缺床

連假後急診壅塞嚴重，昨晚七點卅分林口長庚、台大急診等待住院人數超過百人，分別為一四七人、一○八人。台北市醫師職業工會示警...

梅雨鋒面下午抵達 吳德榮：雨勢增強、範圍擴大 慎防劇烈天氣

今天上半天仍偏熱、大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基...

煮出香Q美味白飯…洗米是關鍵！專業料理人：避免3錯誤習慣

根據「Yahoo Japan」中的料理人專欄papuchan分享，米飯是日本家庭三餐不可或缺的主食，不論是剛煮好的香氣，還是鬆軟口感，都是幸福的象徵。然而，即使天天吃飯，卻有不少人在洗米時，犯下看似無害卻會影響口感與營養的錯誤。專業料理人就點出三個常見NG行為，呼籲民眾改變錯誤習慣。

新一波梅雨鋒面今起入侵台灣 南台灣因它加持最受威脅

會有一段多雨的日子，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠新一波梅雨鋒面白天將大舉南下，入侵台灣，加上西南季風繼續...

鋒面進逼留意雷雨強風 賈新興：下周觀察熱帶性系統發展機率

鋒面正在接近中，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

全球獨有！從台灣南島語歧異性 證明此地為民族起源地

台灣究竟是否為南島民族起源地，各界一直討論不休；但可確定的是，台灣南島語言有幾項特色確實是全球獨有。如果台灣不是南島民族起源，如何能解釋？中研院院士李壬癸說從頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。