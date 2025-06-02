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新冠疫情升溫！醫籲「別讓快篩主宰焦慮」 建議5種人才需篩

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師蒼藍鴿指出五類人出現感冒症狀才需要快篩。快篩示意圖。 聯合報系資料照
醫師蒼藍鴿指出五類人出現感冒症狀才需要快篩。快篩示意圖。 聯合報系資料照

新冠疫情再延燒，有症狀就要馬上快篩醫師蒼藍鴿在臉書粉專發文指出「其實，不是每個人都需要快篩」。新冠疫情曾重創台灣，近日疫情升溫不少民眾人心惶惶，實際上目前感染者多為輕症，僅需好好休養，只有「高風險族群」仍建議快篩，以降低重症、住院風險。

蒼嵐健康美學診所院長蒼藍鴿在粉專「蒼藍鴿的醫學天地」指出，如果出現疑似新冠症狀者是高風險族群，例如65歲以上、有慢性病、免疫低下、肥胖、孕婦等人，仍建議進行快篩，如果快篩是陽性，可以及早使用抗病毒藥物（如Paxlovid、Remdesivir），有效降低重症與住院風險。

他並表示，如果是一般健康的年輕人，症狀也只是喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等等輕微感冒症狀，即使不快篩，處理方式跟一般生病差不多，記得多休息、多喝水，有需要再吃症狀藥緩解不適即可。

蒼藍鴿總結，新冠疫情暴增，懷疑得新冠也不一定要快篩！高風險者還是「篩了有差」，反之一般人「快篩可有可無」，提醒大家別讓快篩結果主宰自己的焦慮感，評估自身的狀況，理性判斷就好。

醫師 疫情 新冠肺炎 快篩

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