今北台逾36度南部32度 明梅雨鋒面通過各地雷陣雨轉涼

今北台很熱恐逾36度，但南部高溫只有32-33度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今受西南風影響，南雨北晴局部高溫，明鋒面通過各地雷陣雨局部大雨，溫度轉涼。

吳聖宇指出，西南季風水氣今持續影響，嘉義以南有短暫陣雨或雷雨，全天降雨斷斷續續一陣一陣，山區受地形抬升攔截作用影響，雨量有機會比平地更大。嘉義以北到南投、台中等地山區，甚至北部、東半部山區預報上有機會降雨，尤其在白天、中午過後配合熱力作用發展熱對流降雨，雨勢沒有南部山區明顯，越往北降雨又越少。

今中北部、東半部平地下雨機會不高。吳聖宇說，北部平地受西南風背風面下沉增溫作用影響，降雨機會最低，但溫度最高，大台北今天可能有36度或以上高溫，花東局部地區也有36度或以上，台東要留意焚風。中南部高溫大約32-33度，降雨比較明顯的地方甚至更低一點。

吳聖宇指出，明天有鋒面接近，上午起逐漸由北往南通過台灣上空，到後天白天仍在鋒面通過過程，可能要等到後天晚間才會逐漸南下到巴士海峽。鋒面南下配合西南季風水氣，預估鋒面附近可能有中小尺度對流系統發展並帶來局部較大雨勢，這波鋒面結構及對流發展條件沒有上一波鋒面好，預報資料中沒有看到特別強而劇烈降雨預測，但鋒面系統通過，大氣不穩定度高，明後兩天仍要注意降雨及可能有較大雨勢發生。

吳聖宇指出，預估明天（周二）西半部普遍有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雷雨，白天鋒面抵達、通過，配合熱力作用，降雨比較明顯。明晚鋒面逐漸來到中部以南地區，中彰以北到宜蘭、花蓮一帶仍有短暫陣雨，雨勢較為緩和、減小，雲林以南到台東一帶仍有較高機會出現雷雨或局部較大雨勢。

吳聖宇指出，周三鋒面繼續南移，白天配合熱力作用，預估雲林以南、台東地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，中彰以北到宜蘭、花蓮一帶有短暫陣雨，山區也可能有較多累積雨量。後天晚間鋒面逐漸南下到巴士海峽，不過鋒後的華南雲雨區持續影響，各地仍然有短暫陣雨，整體降雨有機會減小。

溫度方面，吳聖宇說，周二降雨增多，各地高溫略下降，北台灣降幅比較大，高溫有機會降到30-32度，其他地方31-33度。周三底層東北風較強一些，北台灣高溫預報一口氣降到23-25度，花東高溫降到26-28度，中部28-30度，南部仍有機會超過30度。

吳聖宇指出，周四鋒面位於巴士海峽，不過華南雲雨區水氣還是較多，各地仍然有短暫陣雨，白天加上熱力作用，局部有熱對流發展帶來雷雨機會。周五一直到下周日(8日)鋒面在巴士海峽逐漸減弱消失，新的鋒面在長江流域重整建立，台灣附近位於鋒前，大環境又會轉回偏南到西南風，迎風面的嘉義以南地區全天有短暫陣雨或雷雨機會，其他地區要注意午後熱對流雷雨。周四開始各地白天高溫逐漸上升，再度回到夏季炎熱、悶熱的溫度。