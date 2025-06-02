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中火半數機組沒許可證 盧秀燕：政府挑戰自己的公權力

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕指中火十部機組，只有五張許可證卻火力全開，只准州官放火，違法發電做錯誤示範。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕指中火十部機組，只有五張許可證卻火力全開，只准州官放火，違法發電做錯誤示範。記者陳秋雲/攝影

中部環團今天上午到台中市議會開記者會，痛批中火五機組無有效許可證卻持續燃煤，環團籲立院修空汙法，中止逾期操作荒謬。台中市長盧秀燕表示「非常同意！」她說，政府挑戰自己的公權力，有如州官放火。

盧秀燕說中火有10部燃煤機組，是全國最大的火力發電廠，其中有五部並沒有達到地方的標準，市府沒有發許可給中火，但目前仍在「違法發電」，最重要的是影響人民的健康。

環團指出，近日高雄興達電廠無有效操作許可卻啟動燒煤引發爭議，另發現台中電廠10部燃煤機組只有5張操作許可證，2、3、6、7、10五部機組均無有效許可，但卻照樣燒煤發電。

盧秀燕說，這凸顯「只准州官放火，不許百姓點燈！」政府自己沒有執照就在發電，那如何要求民間守法？很多民間的行為都是要取得執照才能執行營運。

盧秀燕舉例說，中秋節烤肉，從中央到地方都限制燒煤炭，現在政府自己違法燒煤發電，民眾一定覺得政府自己違法發電，卻不准我們中秋烤肉，加深了「只許州官放火不許百姓點燈」的疑惑，中央政府自己挑戰自己的公權力！讓人覺得很奇怪。

盧秀燕表示，中火應該取得地方許可，當然地方政府的許可目前也碰到困難，因2018年民進黨修法，規定只能放寬、維持現狀，但不能加嚴。但大家都知道，對你燃煤發電應該逐年減少燃煤量，這些燃煤的電廠，不只中火、還有高雄的興達電廠，政府本來承諾要減碳，但現在的法規定只能增加不能減煤、不能加嚴管制，其實是對民眾的承諾背道而馳。

盧秀燕說，有人主張地方要有參與權，現在因為法規有漏洞造成火力電廠「大燒特燒」，不只台中還有高雄，所以，「我非常認同修法」讓這個國家實現對人民的「減煤減碳」的承諾，國家要做人民的示範，而不是「帶頭違法」錯誤的示範，這是不好的。

盧秀燕 環團 中火

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