新冠疫情再起！門診爆滿、發燒病患激增 醫籲有2症狀先快篩

近期新冠疫情持續升溫，基層門診湧現大量就診潮，耳鼻喉科醫師張弘指出，門診現場一早即爆滿，候診人潮綿延至午後，許多民眾出現發燒、咳嗽等症狀。據統計，約三分之一患者有發燒情形，其中又有近半數至三分之一確診新冠肺炎，顯示病毒在社區中仍具高度傳播力。

張弘在臉書發文指出，炎炎夏日，很多民眾發燒，候診清單也是深不見底，早診提早停止掛號還是看到超過下午一點。張弘表示，目前新冠感染有輕症化趨勢，症狀與一般上呼吸道感染類似，不易區分。

張弘說，常見症狀包括發燒、咳嗽、腰痠背痛等。醫師建議，若出現發燒、酸痛2症狀時，民眾應先進行家用快篩檢測，陽性者請佩戴口罩並盡速就醫，由醫師評估是否需給予抗病毒藥物。

根據疾管署預估，從5月底至8月初，全台可能新增約180萬例新冠病例，目前主要流行株為NB.1.8.1，與亞洲多國主流變異株一致。該株病毒具高度傳播力與免疫逃脫能力，加上多數民眾距離上次感染已超過一年，自然免疫保護力可能下降，須提高警覺。

為應對疫情升溫，衛福部已協調廠商提升快篩試劑產能，並補充疫苗與抗病毒藥物，同時強化分級醫療與急重症轉診機制。民眾若出現呼吸道症狀，如流鼻水、鼻塞、喉嚨痛或咳嗽等，應主動就醫，由專業醫師進行診斷與相關傳染病篩檢，以降低併發重症風險。

疾管署強調，即使多數新冠個案為輕症或無症狀，仍可能導致中重症甚至死亡，特別是高風險族群如長者或慢性病患者，應儘速接種疫苗，加強自我防護。進出醫療機構、公共交通工具或人潮密集場域時，建議自主配戴口罩、落實洗手與咳嗽禮節。