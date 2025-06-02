中火5機組無證發電 學者：源頭仍在能源政策

環保學者、逢甲大學環境工程與科學系退休教授梁正中指出，中火會有5部機組無證發電，究其原因就是中央不准台中市環保局在發給許可證時加註市府的加嚴要求。但是，全台各地的環境不同，例如西部就比花東的空氣品質差，中央不必以統一標準看待一切，應由各地自訂標準。而且，這也是環保局唯一可以管住業者的手段，否則幾乎手中沒有尚方寶劍。

梁正中說，此一問題，話說回來，源頭仍出在國家的能源政策，若是能源政策不製造空汙，中火不火力全開，也不至於中央和地方產生歧見。

他說，對於汙染管制，最上階的應是環評，在環評時環評委員會可以提高要求，訂出總量管制，通過後業者才可以依設置許可建廠，且操作許可要低於承諾值。等操作了一段時間後，業者要申請許可展延，這時是否同意展延的權力就在地方，中央和地方各司其職。也因為各地方的環境不同，有其特殊需求，因此中央不該沒收了地方的權力。

梁正中說，例如花東地區的工廠少，空汙標準就不必這麼嚴，但台中沿海有中龍鋼鐵、中火，以及也將投入營運的中佳民營電廠等，集中度太高，台中市政府擔心空汙造成市民健康危害，依循縣市未合併前的台中縣訂定生煤自治條例，提高排放的標準，有其特殊考量的必要性，而且經過地方議會通過，中央應該尊重地方的看法。

他認為，台中市環保局發給許可證時，不僅應該可以限制展延期限，還可在許可證加註要求，這樣才能依地方特性做有效管理，也不至於發生中火竟有5部機組無證發電的情形。