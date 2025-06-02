環團抗議中火無證發電 中市府：中央任意撤銷中市的加嚴要求

環團抗議中火無證發電，台中市環保局長陳宏益說，依中央的行政方式，所有的申請案，在新的許可還未准下來之前，都是延用舊的許可；中火目前僅有5部機組有許可證，其餘均延用舊的許可，原因在於台中市依「生煤自治條例」在核准許可證時加嚴了標準，但被中央撤銷。

環保局認為不合理，因此打行政訴訟，目前是暫停審查，目前在等生煤自治條例的釋憲結果，但憲法法庭至今4年多並未處置，市府為民眾把關，也希望如環團所說，希望盡速修法。

據了解，台中市府2018年引用「生煤自治條例」，對中火超量使用生煤開罰，但行政院2020年3月函告台中市府，其中部分條文牴觸「空汙法」，應屬無效。 台中市府提起行政訴訟請求撤銷，經最高行政法院認定，應該以釋憲為救濟途徑，駁回台中市府的抗告。

行政院2020年表示，有關「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，已發函台中市政府，說明該自治條例第3條、第4條及第6條分別牴觸「空氣污染防制法」、「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」相關規定，依「地方制度法」第30條第1項及第4項規定，因此該自治條例部分條文應屬無效。

陳宏益說，台中市府為了不讓中火燒更多的煤，因此限制其生煤使用量，且不再核發新設固定汙染源生煤、石油焦使用許可證，並限制生煤堆置場所，自2018年12月31日起應以封閉式建築物為限，但中央認為牴觸空汙法隨即撤銷，現在連中市自訂的「生煤自治條例」都被撤銷，令環保局即使想加嚴條件，限制中火發電，都沒有辦法。