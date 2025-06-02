曾有心肌梗塞警訊！名醫靠「配1飲品」成功瘦20公斤 15年不復胖

減重的背後，不只是身材變化，更是人生選擇的縮影。減重專科醫師陳威龍以自身經歷為例，分享三次在不同年齡、因不同動機所展開的減重歷程。他指出，真正能讓人堅持到底的，並非一開始的衝勁，而是清楚知道自己「為什麼而改變」，並且願意持續走下去的決心。

陳威龍在臉書回顧自己三次減重經驗，第一次是在15歲，單純為了追求心儀的對象，期望讓自己看起來更有自信；第二次則是33歲即將步入婚姻時，為了在婚禮上展現最好的自己；到了39歲，他的健康拉起警報，因罹患痛風、尿酸與膽固醇過高，甚至引發心肌梗塞，才真正下定決心為了健康展開減重行動。

陳威龍也曾在臉書分享透過實行211飲食原則，餐盤中一半是蔬菜、四分之一是蛋白質、四分之一是碳水化合物，搭配無糖蘋果醋，以此穩定血糖與營養攝取，最終成功減重20公斤，體重從80公斤降至60公斤，且15年來維持成果、未再復胖。

陳威龍表示，門診中常見不同患者的故事，有人一開始充滿幹勁卻中途放棄，也有人步履蹣跚卻始終堅持下去，最終達成目標。他提醒，減重過程並無絕對標準答案，而是需要找到適合自己、並能持續實踐的方式。

陳威龍強調，減重並非只是數字的改變，更是一種生活與飲食習慣的轉變。每一次拒絕高熱量食物、每一次選擇運動，都是一次對「不放棄」的實踐。他認為這些小小的選擇，正是通往健康的堅實步伐。

最後，他鼓勵有志減重的人們，從找出真正屬於自己的動機開始，並以毅力為伴，一步步累積成果。他相信，即使過程艱辛，每一次努力都將在未來以更好的身心狀態回報自己。