急診壅塞絲毫未解 醫師工會示警：連假後再臨候床地獄

醫院急診壅塞、候床時間超長、醫護離職潮的問題，近期雖然引起短期的公眾討論，但問題未解。台北市醫師職業工會示警，目前一切的窘境都朝向惡化的方面演進，端午連假後，可能出現更加嚴峻的態勢，民眾應有心理準備而政府也須積極正視。

依據衛福部健保署重度級急救責任醫院急診即時訊息查詢結果，截至今天上午9點，林口長庚急診等待住院人數達165人、台大醫院129人、台北馬偕28人、萬芳醫院24人、而台北榮總、三總及新光醫院各為22人。醫師工會秘書長陳亮甫說，導致假期當中或連假之後，急診壅塞問題變得更加嚴重共有三項原因，包括疫情、飲食與假期。

第一，新冠疫情與流感近期猖獗，導致輕症湧入醫院急診，連假期間診所關門更是雪上加霜，更別提因呼吸道感染症而增加的住院人數與重症患者。其次，連假時期，民眾常有聚餐，悶熱天氣讓食物腐壞加快，腸胃道急症患者勢將增多。最後，連假期間民眾就醫意願不高、醫院無常規手術占床，但連假後迎來反撲，常規治療患者回流、收假前才來就醫等因素，都造成醫療量能如臨大敵。

陳亮甫指出，不論短期的突發事件引起的住院待床壅塞，以及輕症湧入急診引起混亂，目前因醫護人力流失引起的病房關閉，更是一切問題的遠因。遺憾的是，在年初風風火火對急診壅塞的討論後，該狀況沒有好轉的跡象，人力流失所引起的惡劣工作環境，再回頭引起人力短缺也是現在進行式，據非正式統計，數十名急診醫師離開原先工作崗位已是勢不可擋。

政府先前透過健保改革手段，希望反轉急重症資源不均、阻止人力流失，現階段看起來收效甚微。陳亮甫表示，雖然5月1日起，健保提高急診診察費、留觀費、護理費、加護病房費，但迄今尚未明確聽聞何間醫院因此提高相關工作人員待遇，推測可能是新制度甫上路醫院還在觀望，加上對於個別總額新制的不確定性，因此待遇改善牛步進行，醫護仍感盼不到政府與公眾的援手。

陳亮甫說，在政府的鼓勵之下，醫學中心下轉至區域醫院、不經急診直接轉入病房的努力持續進行中，但民眾配合意願仍低，有如杯水車薪。而重症插管患者，問遍所有醫院仍無床可轉的困境。工會悲觀表示，目前加護病房仍持續因人力流失而縮減人手、關閉床位，不同醫院之間也仍需依靠電話逐院問床，問不到願意接手的醫院，急診醫師只能感嘆「別生重病」而束手無策。

陳亮甫建議，政府在疫情方面應建立正確衛教觀念，提醒民眾遭遇疑似症狀的應變之道，可先以快篩初步評估再依循分級醫療原則尋求適當治療，急診資源應保留給重症患者；再者，政府不該只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，應提出手段確保資源確實花在人力之上，否則只是任由問題持續擴大。