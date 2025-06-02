快訊

恐怖！高雄24小時內3件死亡車禍 4人不到30歲淪亡魂

烏克蘭最具野心奇襲！上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地

美國親子共學：財商與投資啟蒙從小教起

地磁風暴來襲易感族群注意 醫揭5招保養心臟及神經系統

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，強烈的地磁風暴將影響自律神經、心血管系統與睡眠節律，這幾天，敏感族群可能會出現心跳加快、血壓升高、心悸感等症狀；示意圖。圖／123RF
台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，強烈的地磁風暴將影響自律神經、心血管系統與睡眠節律，這幾天，敏感族群可能會出現心跳加快、血壓升高、心悸感等症狀；示意圖。圖／123RF

中央氣象署太空天氣辦公室昨天發布重大特報，G4等級的強烈地磁風暴正式來襲，預計將持續51小時，但強烈磁暴的影響對很多人來說可能很陌生。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，強烈的地磁風暴不只會讓飛機無線電出問題、GPS失去準確性，其實還影響自律神經、心血管系統與睡眠節律，這幾天，有可能會出現心跳加快、血壓升高、心悸感等症狀。

張家銘說，過去10年來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。系統性文獻回顧已確認，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症、與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。

張家銘指出，許多研究指出，磁場擾動會干擾身體的交感神經，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是隱形威脅。

除了心臟，地磁變化也會影響褪黑激素的生成。這種激素是幫助入睡、調節情緒與生理時鐘的重要角色。張家銘說，磁暴來臨時，有研究觀察到受試者在腦波變化、焦躁情緒增加等現象，因此，有些人這幾天可能會覺得「心浮氣躁、怎麼都睡不好」，甚至有些人還會出現短暫的注意力不集中。

但地磁風暴不會影響每個人，但有些人特別容易受到波動影響。這在科學上稱為電磁敏感體質。研究指出，這類族群對極低頻磁場反應特別明顯。他們在磁場擾動時會出現頭暈、頭痛、心悸、失眠、情緒波動大等。

這段時間應如何護心及穩定神經系統？張家銘建議，第一、應維持穩定的作息，幫助晝夜節律穩定；第二、避免晚上長時間暴露在藍光下，保護褪黑激素生成；第三、補充鎂、鉀、Omega-3脂肪酸，幫助調節心律與神經活動；第四、每天也進行冥想、深呼吸、輕運動，能有效降低交感神經張力；第五、如對電磁敏感族群可減少電子設備長時間使用，並增加自然環境中的活動時間，以防身體出現不適。

風暴 族群 情緒

延伸閱讀

別再擔心膽固醇過高！醫師揭真相：「蛋黃」是被低估的健康神器

打破「少吃油」迷思吃對才重要 醫曝這種油大傷心血管

一隻橘貓隱藏著基因的祝福 醫曝背後故事充滿貓奴的愛

長壽秘訣防心梗、中風 醫曝三大黃金食物讓血管有彈性

相關新聞

開工雨神來迎！今中南部雷陣雨 梅雨鋒面明午後報到雨炸全台

天氣炎熱，但雨具要備好了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

暴力頻傳…台鐵擬配密錄器、辣椒水 車長嘆無用

台鐵列車暴力事件頻傳，今年至今已有四起，台鐵公司總經理馮輝昇日前宣布，啟動「護車專案」提高見警率，並研擬員工配置密錄器和...

高溫來襲！北市啟動熱危害勞檢 最重罰30萬元

端午過後，台灣逐漸進入高溫炎熱天氣，為防範勞工在酷暑戶外作業導致熱中暑等災害，北市府昨起啟動高溫戶外作業專案勞檢，若雇主...

熱危害危險群 外送員中午爆單：中暑是家常便飯

夏季酷熱難耐，戶外工作者頂著烈陽辛勤勞動，常見中暑、脫水，甚至有熱衰竭風險，除舉牌、營造工外，外送員為跑中午用餐外送尖峰...

防新冠 10醫團籲快篩增產、備足藥物

新冠疫情日趨嚴峻，十大醫界團體昨發表聯合聲明，提出增加快篩試劑量產、充足抗病毒藥物及中藥清冠一號供應、鼓勵民眾打疫苗、看...

長榮飛香港班機「煞車異常」168乘客受影響 長榮回應了

長榮航空一班BR84高雄飛往香港的航班，原訂今下午4時45分起飛，但在跑道準備時，疑似發生煞車系統故障，班機被迫停在跑道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。