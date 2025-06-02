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西南季風進來了 吳聖宇：有鋒面到要小心是否有豪大雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周受西南風和鋒面影響，水氣多，容易下雨。本報資料照片
本周受西南風和鋒面影響，水氣多，容易下雨。本報資料照片

本周中南部水氣偏多，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，西南季風進來了，今年的雨季也算是正式開始，如果有鋒面來到台灣附近都要多加注意跟西南季風配合的狀況，不見得每次都會有豪大雨，但是都要很小心。

中央氣象署上午針對台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島發發布大雨特報，指出西南風影響，易有短延時強降雨，今（2）日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；山區請慎防坍方及落石；低窪地區請慎防淹水。

氣象署指出，周二至周四受滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，易有短延時強降雨。周五、周六鋒面遠離，水氣仍多，東南部有局部雨，午後各地有雷陣雨。

受西南風影響，迎風面水氣多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
受西南風影響，迎風面水氣多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

鋒面 強降雨

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