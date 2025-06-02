臉盆滷味、超巨布丁...十大巨無霸美食

大胃王最愛挑戰的人氣美食

想要在這激烈競爭的餐飲市場中殺出重圍，不只要講究食物的口感與風味，外型賣相更是致勝關鍵，唯有兼顧味覺與視覺，才能真正成功擄獲消費者的心。這股「吃得浮誇、拍得吸睛」的風潮，使得近年來催生出一波又一波的巨無霸美食，在這個社群媒體盛行的時代創造了一股討論熱潮。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出10大人氣聲量最高的巨無霸美食，像是隱藏在炸牛排店的巨大布丁、被放大十倍的美式漢堡，還有外國遊客來台指定必吃的巨無霸鮭魚握壽司等。從中式小吃到西式美食，這些浮誇系食物不僅衝擊大家的視覺感官，更要挑戰每個人的食量極限。究竟在這場爭霸戰，有哪些重量級食物入榜呢？快一起來揭曉吧！

No.10 巨大海鮮丼飯｜御閣手作壽司

翻攝官網／森澤國際

台中人氣極高的御閣手作壽司，主打各種精緻且創意的日式料理，另外還加碼推出升級版「巨無霸海鮮丼飯」，一次滿足饕客對新鮮、豐盛與浮誇的三重渴望。這碗足足比臉還大的海鮮丼飯，霸氣鋪滿十種以上新鮮海味食材，包括厚切鮭魚、鮪魚、海膽、松葉蟹膏、北海道干貝、鮭魚卵等，宛如將整座海港搬到餐桌上，浮誇指數直逼天花板。除了份量驚人，食材新鮮度也不打折扣，每一口都能吃出師傅對品質的堅持與用心，也因此吸引不少YouTuber、吃播主前來挑戰，並成功在網路上掀起一波話題，成為全台浮誇系日料的代表名店。

地址：台中市北屯區梅川東路四段68號

No.9 巨無霸蛋餅｜山豬蛋餅

IG授權／pajjinju

台北知名人氣早餐「山豬蛋餅」，以浮誇尺寸的「巨無霸蛋餅」迅速在網路上爆紅。這款比手臂還長的蛋餅，不僅外型巨大搶眼，店家還研發出多種創意口味，像是鹹豬肉、九層塔鴨賞、香腸等，突破傳統想像的餡料組合讓人驚喜連連。厚實酥脆的餅皮包裹著豐富餡料，超豪邁份量一端上桌便氣勢十足；加上店內裝潢大走夜店風格，浪漫紫色調燈光與電音元素交織出濃濃的潮流感，無論拍照打卡還是大啖美食都能一次滿足，是台北早餐界不可錯過的重量級選擇。造訪過的網友也紛紛大推表示「這份量真的吃不完 沒事不要隨便挑戰」、「上次跑去吃山豬蛋餅 看到人生跑馬燈」、「此生看過最浮誇的蛋餅就是這家了。」

地址：台北市中山區農安街2巷20之31號

No.8 浮誇系海鮮壽司桶｜餓男食堂

堪稱台南最狂日式料理代表的「餓男食堂」，憑藉超震撼的「海鮮壽司桶」攻佔各大社群媒體版面，成為壽司控心中的夢幻名單。店家不定期推出令人驚豔的巨無霸日料，如滿滿一盤的「炙燒鮭魚50貫」，裡頭放滿焦糖、蝦卵、蜂蜜芥末、明太子和起司等五種口味的鮭魚；還有高達10人份的「巨無霸海陸丼」，大木桶中塞滿天使紅蝦、厚切鮭魚、比目魚、干貝、鮭魚卵、美國牛與海膽等豪華食材，份量與浮誇度雙雙破表；近期則推出「極上大盛海鮮壽司桶」，包含鮭魚、焦糖鮭魚、起司鮭魚、蜂蜜芥末鮭魚、天使紅蝦、蝦卵、焦糖玉子燒等十種以上的頂級海鮮，滿滿一桶豪華配料霸氣鋪好鋪滿，讓人看了直呼超過癮。「這一大桶到底要多少人才吃得完」、「感覺10個人吃很爽」、「看起來很適合大學生吃。」

地址：台南市中西區南華街22號

No.7 爆量羊肉炒麵｜新東羊羊肉料理專賣店

以超大份量炒麵聞名的新東羊羊肉料理專賣店，可說是台北夜貓子口耳相傳的私房愛店。主打的羊肉炒麵每份只要100元，不只佛心價格令人驚喜，連份量也給的毫不手軟，光是麵量就足足比一般炒麵多出兩到三倍，端上桌那一刻就讓人視覺先飽一波了。在堆成小山般的麵體上，鋪上翠綠青菜與鮮嫩羊肉，色香味一應俱全，讓人吃完直接飽到天靈蓋。而網友們實際朝聖後也大讚：「這碗下去認真飽死」、「那個盤子會長麵、越長越多」、「量好驚人售價好便宜」。在這個物價飛漲的年代，還能找到這種價格親民、份量霸氣的重量級美食，實屬難得，也難怪網友大讚這家店是「CP值爆表的小資族救星」。

地址：台北市中山區龍江路356巷11號

No.6 大碗公海陸拉麵｜伊迦食堂

翻攝FB／伊迦食堂

拿下排行榜第6名的伊迦食堂，主打重達5公斤的「巨無霸海陸拉麵」。店家在特製的大碗公內，先放入整整六團拉麵，再豪邁擺上數十隻鮮蝦，最後鋪滿叉燒和溏心蛋，一整碗滿滿的海陸配料鋪得密不透湯，讓人直接吃一餐抵三餐。此外，店家還會不定期舉辦大胃王比賽，只要在限定時間內完食即可獲得獎金，吸引YouTuber大胃王小慧親自上門挑戰，也為店家增添不少話題與人氣。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次的聲量高峰落在2025年4月22日，美食部落客於IG分享伊迦食堂的巨無霸拉麵，創下當日248筆聲量，網友討論「我會給老闆5000，叫他吃吃看，根本逼死人」、「這碗應該只有大胃王小慧才可以吃完了」、「好多蝦，我有密集恐懼症」。

地址：台中市大甲區經國路406號

No.5 鋼盆滷味｜滷都香

《網路溫度計DailyView》

一秒實現青菜富翁的夢想！連鎖滷味品牌「滷都香」雖在北部擁有多家分店，但唯獨基隆復興店打破傳統常規，推出「免費續菜」的超狂福利，成為在地人口耳相傳的神級小吃店。無論食材夾多或夾少，這裡都能享有無限加菜吃到飽，從豆芽菜、酸菜、青江菜、高麗菜到蔥花等常見配菜，通通不限次數、無條件續加，讓人有種走進「滷味界自助餐」的錯覺。最值得一提的是，店家還別出心裁地以鋼盆盛裝滷味，並依照容量設計出五種幽默命名，分別是「普通愛、小愛、中愛、大愛、特別的愛」，鋼盆越大，代表加菜的份量就越浮誇。超親民價格搭配誠意十足的份量，讓該店被網友封為基隆最狂都市傳說，「上星期日帶2個朋友去吃，真的就是這盆！吃完後肚子像懷孕6個月一樣」、「看到這家老闆給的菜量就會覺得外面便當店到底是在貴什麼意思的」、「這家我在讀高中常吃，乞丐學生的救星。」

地址：基隆市中山區復興路183號

No.4 巨大鮭魚握壽司｜三味食堂

IG授權／ni_eating

說到大份量美食清單，三味食堂的巨大鮭魚握壽司絕對榜上有名。這家位於台北萬華的日式料理專賣店，以份量驚人的握壽司打響名號，不只google評價破萬則，還成為韓國觀光客來台旅遊的指定名店。店家人氣招牌首推巨無霸鮭魚握壽司，除了上頭的厚切鮭魚外，底下醋飯的份量也是正常版握壽司的5倍大，每一貫大小都堪比成年男子的拳頭，拿在手上還能感受到沉甸甸的重量；另外，還有鮭魚肚生魚片也是饕客必點的心頭好，長條狀的切片整齊擺盤，巨大化視覺效果看起來相當霸氣，堪稱鮭魚控此生必朝聖的清單之一。「吃完大概有一個月不想再看到鮭魚了」、「這家的鮭魚握壽司真的很厲害！大到根本拿不起來，而且好吃啊」、「招牌的鮭魚生魚片真的太大太厚，吃多了真的會怕怕」。

地址：台北市萬華區貴陽街二段116號

No.3 放大版布丁｜嵐山炸牛排專賣店

IG授權／candy_tastylife

台中超人氣日式炸牛排專賣店「嵐山熟成牛かつ專売」，推出全台最浮誇的巨無霸布丁。這顆重達兩公斤的巨大布丁，採用八顆雞蛋製作而成，體型約為一般布丁的十倍大，光是上桌的氣場就足以秒殺全場手機記憶體。在Q彈綿密的布丁體上加入一球巨大香草冰淇淋，最後再撒上焦糖脆片和手炒焦糖，層層堆疊出視覺與味覺的雙重震撼，讓人還沒開吃就已經口水直流了。更讓人驚喜的是，每年草莓季一到，店家還會推出期間限定的草莓巨無霸布丁，以金黃布丁為基底，豪邁鋪上一整圈鮮紅欲滴的新鮮草莓，高顏值賣相一秒融化甜點控的心。不少網友也因為這顆巨無霸布丁慕名而來，甚至還大讚這家是「被炸牛排耽誤的布丁店」，名列巨無霸美食第三名當之無愧。

地址：台中市西區健行路1058號

No.2 巨無霸漢堡｜WOW 哇唬漢堡工廠

全台跑透透的漢堡餐車「WOW 哇唬漢堡工廠」，主打浮誇度爆表的巨無霸漢堡。在巨大的麵包體裡霸氣地放入整整16顆漢堡肉，搭配爽脆的生菜和厚切番茄片層層堆疊，視覺效果超衝擊，份量更是普通漢堡的十倍以上！不只外型浮誇，味道也絕不馬虎，店家選用每日現做手打的牛肉內餡，將肉排煎至外焦內嫩、香氣四溢，再加上濃郁花生醬畫龍點睛，甜鹹交融、層次豐富的口感，讓人吃了忍不住幸福感大爆棚。目前「哇唬漢堡工廠」以流動餐車的形式營運，每週會在官方粉專公布最新出沒地點與新品口味，像是塔塔脆皮雞漢堡、泰式椒麻脆皮雞漢堡、花生醬脆皮雞漢堡等，口味不斷推陳出新，讓饕客永遠都有吃不完的驚喜。「超巨欸！！這樣要多少人才能吃完」、「我就問這到底是漢堡還是蛋糕啊」、「生日好想收到這顆巨無霸漢堡」。

地址：販售據點請至粉絲專頁查詢

No.1 比臉大的饅頭｜大城黑糖饅頭

IG授權／mirumo0201

在這場巨無霸美食爭霸戰中，南投排隊名店「大城黑糖饅頭」以5,841筆聲量勇奪冠軍寶座。店家主打比臉還大的巨無霸黑糖饅頭，每天限量供應，重點是每顆售價只要銅板價45元，超佛價格及浮誇尺寸讓饕客排隊再久也甘願，幾乎人人都是十顆起跳瘋狂掃貨。這款重達將近一公斤多的黑糖饅頭，外型宛如一顆蓬鬆的小枕頭，不僅尺寸相當驚人，Q彈的口感與濃郁的黑糖香氣更是越嚼越香，即使沒有內餡也完全不無聊，讓人忍不住默默完食一整顆。不管是想買回家自己享用，還是送給親朋好友當伴手禮都備受歡迎，堪稱南投最具代表性的美食之一，拿下排行榜第一名實至名歸。不少美食部落客也看準這波流量密碼，紛紛朝聖開箱分享，掀起網友熱烈討論「本來中看不中吃，沒想到帶回家冷凍蒸熟一樣美味」、「這麼大顆可以吃一整個禮拜吧」、「小時候阿公超愛買，每次都能吃一整天」。

地址：南投縣埔里鎮大城路146號

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年05月09日至2025年05月08日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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