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熱！北部東部4縣市亮高溫黃燈 恐36度以上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署上午針對台北市、新北市、花蓮縣、台東縣發布高溫黃色燈號，恐36度以上，呼籲民眾注意。聯合報系資料照
中央氣象署上午針對台北市、新北市、花蓮縣、台東縣發布高溫黃色燈號，恐36度以上，呼籲民眾注意。聯合報系資料照

中央氣象署上午指出，受西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，今白天台北市、新北市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，恐36度以上，呼籲民眾注意。

氣象署提醒民眾，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

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