開工雨神來迎！今中南部雷陣雨 梅雨鋒面明午後報到雨炸全台

天氣炎熱，但雨具要備好了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今天台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，氣溫再升，「熱如炎夏」；南方水氣多、不穩定度提高，中南部有局部短暫陣雨或雷雨機率，午後增強，並向北部山區擴展。

今各地區氣溫為：北部23至36度、中部24至36度、南部25至36度及東部22至37度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天上半天各地仍偏熱、大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨；明下午起至周三「梅雨季」第5波鋒面影響，雨勢增強，下雨範圍擴大，北台轉涼。周四鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨，午後雨勢大。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，周五、六鋒面在巴士海峽，繼續南移減弱，天氣好轉逐日熱，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下周日至周三(8至11日)台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣炎熱如夏，大氣不穩定，午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率。另外，部分模式模擬，下周南海有熱帶擾動發展的跡象，需持續觀察。