拔插頭節電…拔錯更花錢！專家教省荷包訣竅：先從3家電下手

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，許多人為了節省電費，會在不使用電器時拔掉插頭，但這樣的習慣究竟能省下多少電費？專家提醒，關鍵在於「待機電力」的概念。即使電器關機，只要插頭還在插座上，就可能在無形中耗電、增加電費負擔。

根據日本資源能源廳統計，一戶家庭每年平均會使用約228度的待機電力，占總用電量5.1%，相當於7,068日圓電費（約新台幣1,468元）。主要高耗能電器包括瓦斯熱水器（占19%）、電視（10%）、冷氣與電話（各8%）。這些電器即便沒開機，插頭一日不拔，電表就持續轉動。尤其像是電視，平時看似關機，其實仍在維持液晶顯示與遙控待命狀態。

想有效節電，建議優先從電視、電腦與冷氣這三類下手。電視長時間不看時，可關閉主電源並拔除插頭；電腦若無法隨時拔除，則可善用睡眠模式減少耗電；冷氣在非使用季節也可拔插頭，不過重新啟用前需插電4至8小時，避免內部零件異常。值得注意的是，部分電器如冰箱、冷凍櫃則不建議拔插頭，以免影響食物保鮮；Wi-Fi路由器則因有關日常網路連線，長時間不在家時才建議暫時斷電。

「拔插頭省電」確實有效，但並非一體適用。正確判斷哪些電器該拔、哪些不能動，才能避免損壞設備、影響生活，又能實質減少電費支出。真正的節能，是從培養生活習慣做起。