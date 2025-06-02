中國信託當代繪畫獎起跑 總獎金200萬元關美館展出

中國信託文教基金會主辦第三屆「中國信託當代繪畫獎」，6月1日啟動徵件，7月31日下午5時截止報名。該獎總獎金高達新台幣2百萬元，包含首獎80萬元一名、優選40萬元3名，得獎作品將由中信文教基金會典藏，與入選作品共同展於國立台北藝術大學關渡美術館。

「中國信託當代繪畫獎」 是全台唯一聚焦「當代繪畫」的視覺藝術獎項，鼓勵中青世代以多元的表現方式詮釋當代現象、拓展繪畫創作的可能性，不限主題、不限媒材、不限尺寸的開放性，每屆吸引約8百件作品參賽。

台灣美術基金會執行長林平是催生中國信託當代繪畫獎的推手。「『當代』兩個字非常關鍵。」她表示，在這個時代，此一獎項重新檢視繪畫到底是什麼？獎項選擇「繪畫」這個形式並且收藏，由基金會長期支持，標誌出獨特性。而兩年舉辦一次的設計，讓創作者累積創作能量，醞釀更好的作品。

中國信託文教基金會表示，迄今已典藏蔡宜儒、謝牧岐、周代焌、蘇煌盛、吳逸寒、洪瑄、曾霆羽、羅智信與蕭珮宜等9位藝術家作品，長期展示於中國信託金融園區的公共空間與辦公區域。

藝術家吳逸寒以「聖母與妓女」獲得第二屆優選。她表示，相較其他獎項關注新媒體、觀念藝術等，中國信託當代繪畫獎讓藝術家更專注於「繪畫」本質。同為第二屆優選的蕭珮宜表示，作品「寶藏船II」獲得優選後，接連在關渡美術館、台北當代藝術博覽會展出， 讓她明顯感受作品關注度提升，受到很大的鼓舞。

●第三屆「中國信託當代繪畫獎」徵件自6月1日起至7月31日17:00截止，凡年齡介於20至45歲、具中華民國國籍或在臺永久居留身分者，皆可以2024

年以後創作完成且能懸掛或固定於牆面的作品投件，評選結果將於11月15日前公告。詳細簡章與報名資訊，請見中國信託當代繪畫獎官網: https://www.ctbcculture.org/w/CTBC/ArtsAward