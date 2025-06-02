《讀者》6月號 失眠嗎？試試都市穴居睡眠法

AI時代來臨，許多工作被AI取代，失業可能就落在你我之間。最新1期6月號《讀者》雜誌，「為什麼不能是我」一文作者認為，面對AI，要保有一顆清明且好奇的心，AI可幫助你發現之前未曾注意到的東西，也能挖掘出潛在的啟示和助力。

「都市穴居人」述說現代人失眠的苦惱，進而催生出睡眠經濟學，為能讓都市人安穩沉睡，於是構思回到原始洞穴的睡眠環境。包括開發出「洞穴熏香」、「助眠音效」、「助眠巧克力」等有味覺、聽覺、嗅覺的「洞穴風味」環境。

「第三種人」，蘇東坡指士人文人和勞民外，世上還有第三種人。他的朋友充滿奇人異士，而這些千姿百態的人物一如蘇東坡性情中的多個側面和多種元素，他們豐富了蘇東坡，蘇也從他們身上找到了自己，蘇東坡自己就是第三種人。

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