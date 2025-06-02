親愛愛樂學長姐扮母雞 回樂團協助教學

被孩子們稱為「阿爸、阿母」的王子建、陳珮文為原民孩子們開啟了音樂教育的篇章，不少學長姐飲水思源回到樂團，「母雞帶小雞」協助教學，今年9月將於竹東成立實驗國小。

「聽到學長的拉琴聲，讓我非常好奇。」2008年，當時就讀小4的張軒常在課後輔導聽到琴聲，遂與幾位同學加入練琴，踏上音樂路。國中音樂班階段，因張軒等學生無處可住，王子建與陳珮文貸款在草屯買了中古屋當宿舍，還帶學生到各地音樂教室上課，精進琴藝。

張軒在高中時考上台南應用科大音樂系，主修鋼琴，在樂團擔任中提琴手，如今25歲的他已是樂團的音樂行政負責人。張軒說，出外學琴與在親愛愛樂學琴不同，樂團中彼此合作「都希望別人好，一起變好」，而不是競爭比較「誰比較厲害」。

25歲高念慈也是小學4年級起到親愛愛樂，大學主修低音提琴、副修鋼琴，畢業後回到樂團教低音提琴。她告訴孩子們，自己也是從零開始、有過挫折，走過這段路，更知道學生的問題點。

高念慈在園區裡也負責設置輕食攤位、實習餐廳來吸引人流。她說，這裡不僅是孩子學習音樂的基地，更是獨特的實驗學校，學生在音樂之外，還需學習如何管理生活，一起經營園區活動。

王子建說，張軒將個人學到的技巧傳授給學弟妹，不僅保持樂團的傳承，也能讓自己不斷進步，「合奏時，雖然我們不一定是最頂尖的，但拉出的音樂能感動人心，這才是最特別的地方。」