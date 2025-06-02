NSO日本巡演 東京場前夕快閃演奏獲熱烈掌聲

NSO國家交響樂團「來自台灣」日本巡演音樂會繼5月31日在熊本、今天在大阪演出，明天及4日將在東京演出。NSO的4位演奏家今天在東京舉行「快閃演奏」為明天的演出暖身，獲得熱烈掌聲。

NSO國家交響樂團5月31日起在日本巡演，今天在大阪交響音樂廳演出後，6月2日將在東京三得利廳、6月4日在東京歌劇城音樂廳演出。為擴大宣傳明晚將登場的表演，長號首席李昆穎、長號演奏家陳志承、低音長號演奏家彭曉昀、低音號首席藤田敬介今天在東京誠品生活日本橋舉行快閃演奏。

演奏的內容包括低音號快閃曲目：「花正在開」（花は咲く）、「紅蜻蜓」、「無伴奏大提琴組曲」，以及四重奏快閃曲目「人生的旋轉木馬」、「花正在開」、「Lemon」等。安可曲是吉卜力電影「魔女宅急便」的配樂「晴朗的那一日」。

「花正在開」一曲是由岩井俊二作詞，菅野洋子作曲、編曲，是為311大地震災民籌款以協助重建與支援的主題曲之一。

已在台灣生活7年的低音號首席藤田敬介對聽眾介紹說，「不僅是311大地震後來自台灣的馳援，去年能登強震後，台灣民眾透過便利超商ATM捐善款，期待能協助能登災區重建，讓我非常感動」。

在結束快閃演奏後，藤田敬介接受中央社的採訪表示，「今天下午3時、5時各一場的快閃演出都有『花正在開』一曲，我很喜歡這曲子，有很重要的意義。在震災後台灣人都很關心日本，透過ATM募款，就我來說，這是我對日本及對台灣的民眾心懷感激的曲子」。

長號首席李昆穎對中央社表示，「這次長號聲部參加的是6月2日在東京三得利廳的音樂會，比較特別的是我們帶來了金希文老師的『第5號交響曲』，特別之處就是此曲是向李前總統致敬，是日本首演」。

本次是繼2023年之後，NSO再度登日，陣容與規模更大，場場安排的曲目不同。

明天在東京三得利音樂廳的演出曲目包括小提琴家黃俊文演奏貝多芬「小提琴協奏曲」、世界首演客委會委託作曲家陳可嘉創作的「家的呼喚」、金希文「第五號交響曲—向李登輝總統致敬」的第3與第4樂章。

台灣歌謠詩人陳維斌今天偕妻子到誠品生活日本橋聆聽NSO快閃演奏。他表示，「明天NSO的演出有金希文老師的第五號交響曲—向李登輝總統致敬的曲子，也有首演的客家的曲子，我非常非常地期待」。

陳維斌還表示，「旅居日本40年，直到去年才有台北愛樂管弦樂團第一次進三得利音樂廳表演，明天NSO也將進去表演。連續兩年能到三得利廳聽台灣的樂團演奏，我感到非常高興、光榮」。

NSO這次日本巡演備受注目。5月31日在熊本縣立劇場舉行首場演出，由指揮馬寇爾與小提琴家黃俊文合作貝多芬「小提琴協奏曲」，全場樂迷掌聲久久不息。

音樂會以台灣作曲家蕭泰然「來自福爾摩沙的天使」揭開序幕。日本知名學者也是熊本縣立劇場館長姜尚中受訪時表示，「此曲讓我想起台灣美麗的島嶼，有點像電影『悲情城市』裡的鄉愁，讓人感觸良多。」