個別總額報表出爐 這家醫院盈餘少三億 首季健保核刪王

個別醫院總額全面上路，除了台北區，其他五個分區先於第一季實施，營收報告出爐，健保點值均優於去年同期，東區、南區甚至每點高於一元，但至少兩家醫學中心因醫療服務爆量而被斷頭，台中榮總影響最大，盈餘約減少三億元，另一家則遭扣一億多元。

個別醫院總額係以去年同期的量能為基準點，乘以成長幅度，如健保申報點數超過原先額度，依「三階段折付制度」逐級打折，一旦爆大量，可能完全不予給付，等於醫院做白工。

台中榮總表示，十五年前，中區曾試辦過個別醫院總額，中榮身為中部唯一的公立醫學中心，屬於收治急、重、難、罕等患者的最後一線，無法拒絕病人。當時再怎麼努力調控，在當季最後兩周仍會「破功」，就診人數爆量，眾多來自其他院的病人蜂擁而至，但中榮不能拒收。

十五年前的狀況重演，中榮表示，優質醫院獲得患者的信賴，愈來愈多病人前來就醫，最後卻因爆量，而營收被打折。相較之下，做得較差的醫院反而獲利，如果變成常態，勢必引發劣幣驅逐良幣的連鎖反應，形成「愈努力、損失愈重」等特殊現象。

健保六區各自訂定細節，中榮表示，公立醫院不可能拒收患者，也不會因利潤低，而故意不採購某些高價藥物，為了滿足患者醫療需求，該院第一季健保申報點數確實爆量，盈餘約少了三億。為了安定人心，最近召開兩次會議，明確告知主治醫師，即使盈餘減少，每個人薪資福利仍不變。

台大去年起實施軟性限號，每一門診收治人數如超過一定員額，醫師診察費打折。台中榮總今年第一季盈餘雖然頓失三億，但院方強調，仍會努力配合健保新政策，但對門診人數，則朝「柔性勸說」，希望門診量超多的醫師能自行減少門診人數，但不以「診療費打折」作為手段，目前已有少部分醫師自行限號、減少門診量。

對於台中榮總名列第一季健保核刪王，社區醫院協會理事長朱益宏表示，如一家醫院醫療服務量能超過健保署核定的範圍，而被健保署終止給付，代表該院醫療服務成長率超高。醫院如欲調控，應著手降低輕症患者，將多餘的經費用在急重症、手術等治療，確保患者手術不被延誤。

醫改會執行長林雅惠強調，如果醫院為了避免虧損，而調整門診、手術，務必顧及弱勢科別的就醫患者。再者，減少門診、手術，是否影響該區的醫療平衡，及周遭民眾的就醫權益，健保署應嚴密監控，以防發生醫療人球事件。