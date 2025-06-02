虛擬女神大集合！十大2.5次元女性偶像團體

比起巧克力薄荷，還是你♥

「露比醬～嗨！何が好き？」你是不是也被三位超卡哇伊的聲優洗版了呢？社群上不僅出現各式各樣的模仿版本，連藝人都爭相翻跳，成為現在網路上最出圈的爆紅迷因！事實上，這段表演是出自《Love Live!學園偶像計畫》限定組合「AiScReam」的歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉，該曲的爆紅更同時讓網友對2.5次元的偶像團體產生極高的興趣（延伸閱讀：什麼是「2.5次元」？現實與虛擬世界之間的獨特地帶），《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查十組討論度最高的2.5次元女性偶像團體，跟著我們的腳步一起進入虛擬的偶像世界吧！

NO.10 Cinderella Girls

翻攝／ OurPlay

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「Cinderella Girls 灰姑娘女孩」是出自模擬遊戲《偶像大師》所推出的一款音樂遊戲，集結了《偶像大師》世界觀中的765事務所全部的13位偶像以及全新設計的150位原創偶像角色，隨著越來越多人參與這款遊戲，此作也陸續發展為多平台、跨媒體計畫，涵蓋漫畫、電台廣播劇、角色歌曲CD、聲優演出的Live演唱會等多種形式。遊戲的大綱是以一名藝能事務所的製作人作為主人翁，目標是創立自己的藝能事務所來招募和培育偶像，通過進行相關活動讓旗下的偶像獲得廣大的歌迷支持，從而成為頂級製作人。2014年開始定期舉辦大型Live演唱會，許多聲優像是大橋彩香、佐藤亞美菜、青木瑠璃子都透過該作走紅，每一場都吸引數萬人參與，可說是日本聲優演唱會商業成就上最成功的代表之一。

2015年所製作的動畫以這款遊戲為故事基底，描述14位被選拔加入「灰姑娘企劃」（Cinderella Project）的少女成為346事務所的偶像候補生，經歷波折、困難以及磨鍊，最終被培育為頂級偶像，在Live的舞台上閃閃發光。另外，《偶像大師 灰姑娘女孩》有著大量的系列專輯，累計超過數百首歌曲，其中代表曲〈お願い！シンデレラ〉更成為了全民洗腦神曲，不僅能夠展示角色魅力，也是演唱會與粉絲文化的核心，是建立起「聲優＝偶像」舞台模式的元祖之一，成為日後多款偶像手遊的範本。

NO.9 虹咲學園學園偶像同好會

翻攝／@Nijigaku_movie

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「虹咲學園學園偶像同好會」是手機遊戲《LoveLive!》系列旗下的第三代主要企劃，故事描述一群高中女生在校園中追尋各自夢想與成長的歷程，衍伸作品涵蓋動畫、小說、漫畫、聲優演出的真人演唱會，該作不同於過去固定的團體形式，著重於展現「多元性與自我實現」，每位成員都有個人solo歌曲及MV，歌風橫跨流行、爵士、EDM、抒情、動漫電音，都具有相當的辨識度，整體核心概念為「不是為了當別人的理想偶像，而是當自己的理想模樣」。

值得一提的是，其中一位人氣角色「上原步夢」就是近期超紅的「AiScReam」中的其中一員，性格溫柔、內心堅定的角色魅力讓她深受粉絲的喜愛，飾演該角的聲優大西亞玖璃也隨之爆紅，聲音甜美的她在演唱羞澀又努力的模樣，被粉絲直呼根本就是「步夢本夢」！

NO.8 Aqours

翻攝X／@LoveLive_staff

翻攝X／@LoveLive_staff

Aqours（アクア）是《LoveLive! Sunshine!!》企劃中的第二代主角組合，名稱是由「aqua」和「ours」兩個部分组成，涵義分別為「水」與「我們」，象徵這群少女們像水一樣自由流動、聚集為一。故事描繪一群在濱海小鎮沼津努力奮鬥、想拯救廢校命運的高中生們，逐步招募成員、挑戰LoveLive比賽，尋找屬於自己的偶像意義。Aqours的歌曲大多充滿海洋與夏日感，圍繞著青春成長與夢想奮鬥的主題。

其中最受歡迎的角色「黑澤露比」，就是〈愛♡スクリ～ム！〉第一句「露比醬～嗨！」的露比，以害羞又純真無邪的性格擄獲許多粉絲，是該系列中最具萌屬性與療癒感的角色之一，擔任該角真人聲優的降幡愛，因為活潑可愛的形象與露比相當契合而被廣為人知，溫柔的聲線與豐富的情感表現，讓她多次獲得聲優歌唱獎，在音樂領域上有著亮眼的表現。

NO.7 μ's

翻攝X／@rikkakokonemayu

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μ's（ミューズ）為《LoveLive! School Idol Project》原始企劃中誕生的第一代學園偶像團體，也是整個LoveLive!系列的開端與象徵性存在，名字來自希臘神話中的「繆思女神（Muses）」，象徵「文藝創作與靈感」的九位女神，動畫故事中，主角高坂穗乃果為了拯救因招生不足而面臨廢校的音乃木坂學園，決定組成學園偶像，透過偶像活動提升學校知名度、吸引新生報名，九位少女彼此扶持、信任的過程富含了勵志色彩。

μ's不僅在動畫與遊戲中大放異彩，更開創了「角色 × 聲優 × Live」三位一體的偶像運營模式，改寫了二次元聲優與三次元偶像演出的界線，於2015年登上紅白歌合戰，成為第一個進入主流藝能界的虛擬偶像團體，2016年更前進東京巨蛋，動員約五萬人的觀眾規模，μ's的成功不僅打造了學園偶像這一全新亞文化，也徹底改變了日本聲優與偶像的產業樣貌。

NO.6 蓮之空女學院學園偶像俱樂部

翻攝X／@hasunosora_SIC

翻攝X／@hasunosora_SIC

《蓮之空女學院學園偶像俱樂部》是《Love Live!》系列的第4代主要企劃團體，故事發生在一所位在金澤市的「蓮之空女學院」，主角日野下花帆受到學園偶像團體啟發，決定復興「學園偶像俱樂部」，開始邀請各具特色的同學加入，透過學園生活、日常交流與共同表演，她們逐漸認同彼此並找尋自己舞台的表演方式，作品中融合現代校園與濃厚的和風文化，如和服、茶道、古町等元素展現日式美學，整題以青春、夢想與共鳴為主軸。

該作品是LoveLive!首次採用「虛擬Live × 粉絲互動投票 × 動態日常更新」形式，讓劇情與角色成長隨粉絲參與而改變，玩家可以透過投票影響劇情走向。除此之外，《蓮之空》自2023年開始展開實體聲優演唱會活動，逐步從虛擬偶像演出邁向現場舞台，聲優們以角色造型登台，結合3D影像與現場演出，打造沉浸式體驗，粉絲還可以參與投票，影響演出內容，實現粉絲與偶像的雙向互動，讓粉絲不再只是觀眾，而是角色成長的夥伴。

NO.5 Liella!

翻攝X／@Liella_PLSP

翻攝X／@Liella_PLSP

《Liella!（リエラ）》是《LoveLive!》系列的第三代主角團體，屬於企劃《LoveLive! Superstar!!》的核心女團，相較於前兩代μ's與Aqours，Liella!在設定、世界觀、音樂與角色塑造上回歸於純粹、從零開始的精神，也更加貼近現代高中生的日常與真實情感。故事背景為一群就讀結丘女子高等學園的普通女孩，為了夢想創立學園偶像社，參加LoveLive大賽，並在過程中面對自身課題與彼此羈絆，主題核心為「從零開始的閃耀」，觀眾能夠見證團體從無到有的過程。Liella!同時也是首支從新人聲優培養到Live主舞台的組合，幾乎可說是無縫對接的LoveLive團體，聲優與角色的一致性高，拉近觀眾對聲優偶像的期待與情感連結，利用高質感舞台設計與角色服裝還原度，保持現實與動畫的強度同步。

Liella!中的若菜四季也是限定組合AiScReam中的其中一員，以理科宅與無口毒舌系的獨特設定深受粉絲的喜愛，原本對偶像毫無興趣，不過隨著與團員的互動，慢慢打開內心並投入其中。擔任該角的聲優大熊和奏透過徵選被選出，本身的聲線沉穩、理性、緩慢，相當契合四季本人，在Live演出中，她會還原四季的舞步特色，展現出與動畫一致的「無情理工妹」氣場，跳舞時肢體稍帶僵硬但卻十分精準，成為另類萌點。

NO.4 Roselia

翻攝X／@aibaaiai

翻攝X／@aibaaiai

Roselia為多媒體企劃《BanG Dream!》中誕生的重金屬虛擬女子樂團，名稱取自「Rose」與「Cecilia」的結合，象徵堅強與純潔兼具的信念之花，以高水準的音樂、華麗舞台氛圍與強烈世界觀著稱，音樂風格融合了哥德搖滾、交響金屬與黑色浪漫主義，於2017年推出後手遊後迅速走紅，故事圍繞著五位各自擁有卓越實力與明確理想的成員，卻也因此在合作初期經歷了嚴重的分歧與摩擦，最大的衝突在一次失敗演出後爆發，但也促成她們開始學會「信任彼此、感受音樂本身」，Roselia從此蛻變為真正的團隊。Roselia 的核心概念在於「追求極致的音樂與信念之道」，讓粉絲親自看見她們充滿衝突、審視與自我突破的旅程。

Roselia的聲優皆會實際現場演奏樂器，與角色高度重和，主要聲優如相羽亞衣奈、工藤晴香、中島由貴等人皆具備音樂人實力，曾在武道館、橫濱體育館、富士急音樂節等舞台舉辦動員破萬人的演出，吸引大量熱愛金屬、搖滾、視覺系的樂迷支持。

NO.3 Shiny Colors

翻攝X／@shinyc_official

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Shiny Colors（閃耀色彩）是2018年推出的《偶像大師》系列衍生作品之一，它融合了前作的經典製作人系統，並以全新角色群、Live 2D動畫演出、手機平台互動設計打造出一個屬於新世代的偶像企劃。遊戲的世界觀設定為，玩家扮演283事務所的「製作人」，與多個偶像團體互動與成長，每個團體皆有鮮明的音樂風格與情感主軸，角色個性多元而真實，有各自的劇情支線可挖掘，經常觸碰自我認同、家庭、人際、焦慮等青少年議題，引起年輕族群的共鳴。

Shiny Colors的現場演出中，除了有精心打造的視覺效果，每位聲優都也具備堅強的歌唱與舞台實力，並會以角色口吻進行主持、表情管理、甚至在Live動作上還原角色性格，讓觀眾產生強烈的情感連結與沉浸感。

NO.2 MyGO!!!!!

翻攝X／@bang_dream_mygo

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MyGO!!!!!為BanG Dream!企劃於2022年所推出的日本女子搖滾樂隊，由5名聲優所組成，包含主唱羊宮妃那、吉他手立石凜、主音吉他手青木陽菜、貝斯手小日向美香和鼓手林鼓子，分別飾演動畫故事中的高松燈、千早愛音、要樂奈、長崎爽世和椎名立希五個角色。

樂隊以「同步『現實』和『虛擬』的樂隊」為核心概念，團名與日文的「迷子（意為迷路的孩子）」發音相同，歌曲風格以旋律硬核為主、朋克搖滾為輔，氛圍較為壓抑，常在歌詞中描繪迷失、無助，但努力去做出改變的情緒。樂隊推出至今已舉辦7次演唱會，被稱為是超越樂隊番的樂隊，可說是近年來描寫「青春」與「友情」這個主題最有深度、最直擊人心的二次元作品。

註：樂隊番是一種日本的動畫類型，主要是以音樂活動和樂團的運作為主要特色。

NO.1 Ave Mujica

翻攝／ Ave Mujica 官網

翻攝官網／Ave Mujica

《Ave Mujica（アヴェ・ムジカ）》是《BanG Dream!》企劃於2023年推出的全新女性樂團，以黑暗系幻想風格、厚重搖滾編曲與多層次敘事為主要特色，與MyGO!!!!!共用同一個世界觀，每位Ave Mujica成員對應一位MyGO!!!!!成員的內在黑暗，代表她們的焦慮、恐懼、逃避或壓抑慾望，她們的登場如同一場夢魘，讓主角們直面內心最深層的陰暗面，Ave Mujica雖然是以「敵對樂團」的姿態出現，卻是幫助主角們直視自我、走向真實的引路人，

該團的曲風結合暗黑搖滾、古典、詩歌、電子與宗教音階，創造出濃厚戲劇性音場，以音樂詮釋對內心的審判，使用大量拉丁語、雙聲稱謂（你／我）、倒敘、宗教與精神分析語彙，常被分析如同現代詩，是BanG Dream!系列中風格最獨特、世界觀最神祕的一支團體。

另外，Ave Mujica聲優全員具備Live演唱與舞台表現力，能夠在台上詮釋陰沉、強勢、詭異等難以掌握的氣質。在Live中還原角色語氣、表情與站姿，像是謎名（青木陽菜）在演唱時經常用低頭、慢動作演繹壓抑、審判感，讓粉絲感受到深深地沉浸感。

《網路溫度計DailyView》

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