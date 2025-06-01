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高溫來襲 北市啟動熱危害勞檢 最重罰30萬元

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
為預防勞工在酷熱戶外作業導致熱中暑等災害，北市啟動勞檢專案，若雇主未落實防護，可依職安法處三萬元以上、卅萬元以下罰鍰。記者林伯東／攝影
為預防勞工在酷熱戶外作業導致熱中暑等災害，北市啟動勞檢專案，若雇主未落實防護，可依職安法處三萬元以上、卅萬元以下罰鍰。記者林伯東／攝影

端午過後，台灣逐漸進入高溫炎熱天氣，為防範勞工在酷暑戶外作業導致熱中暑等災害，北市府昨起啟動高溫戶外作業專案勞檢，若雇主未落實防護導致勞工熱疾病，將處三萬以上、卅萬元以下罰鍰。去年專案勞檢共開罰五件，總罰鍰十五萬元。

外送員難保障 學者籲訂指引

儘管專案勞檢對象包括外送物流業，但許多平台外送員因與平台業者的勞動關係仍有爭議，若認定為承攬關係，熱危害防制政府恐管不到，難防範外送員的熱傷害職災。

政大勞工研究所教授成之約指出，正午最熱時段是外送員跑單的尖峰時刻，若不准送單，外送員會沒錢可以賺，建議比照天災等的因應作為，提出一個高溫防制指引，建議勞動部或地方政府勞動局，可邀集平台業者、外送工會等三方研議。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，外送員過去勞資爭議的所有判決都是應屬雇傭制度，他認為政府專案勞檢，應該將平台送單的外送員也納入熱危害防制對象，尤其高溫動輒卅五度以上，外送員很容易脫水、中暑。全國外送產業工會理事長陳昱安認為，外送平台應提出高溫津貼，為避免外送員反而搶著跑單，可由平台業者控管。

北市熱浪通報機制 加強勞檢

北市勞動局配合勞動部避免勞工高氣溫作業職業災害，今年六月起啟動「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，若氣象署發布氣候高溫悶熱資訊，勞檢處就會發布熱危害防範警訊給相關群組，統計去年有卅三天接獲環保局通報熱浪，勞檢處立即加強營造業及外牆作業等高氣溫戶外作業檢查。

去年北市熱危害專案勞檢六至九月底專案勞檢一七九九場次，稽查違反規定有四十八場次，其中五件因已經導致勞工熱危害送醫，並且醫師有職災認定，移送勞動局裁罰五件，共裁罰十五萬元。

勞動局表示，本月啟動熱危害專案勞檢，是針對戶外工作者專案勞檢，包括營造工地、外送物流、吊籠高空作業，到舉牌、園藝、道路維修等，因這些勞工長時間曝曬在陽光下，是熱疾病的高風險族群。若雇主違反規定，通知改善仍未改善可處三至十五萬元罰鍰；若未落實相關防護致勞工熱疾病，依職安法處三萬元以上、卅萬元以下罰鍰。

雇主須有防護 調整作業時段

北捷局第二區工程處副處長吳政育表示，為避免工人熱危害，會要求包商設置可讓勞工休息的區域，除要有遮陽、還搭配灑水等設施，並備置鹽糖、飲用水等；另外正午高溫炎熱，工班也會隨時針對不同工種調整作業時間，如早上八時就上工、上午十時休息，並隨時注意氣象署預報調整作業。

北市勞動局長王秋冬說，勞檢重點包括作業環境是否設有遮蔭與通風，是否提供足量飲用水，雇主是否依據氣溫調整工作時間與強度，並注意勞工身體狀況，也會檢視事業單位是否有落實教育宣導、健康管理、應變處理機制等必要配套。

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