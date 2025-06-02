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訪木都嘉義 入住仙湖賞雲海

聯合報／ 本報訊

嘉義，擁有三百二十年建城歷史，至今保留超過六千棟木造建築，享有「木都」美譽。有行旅將帶領旅人走訪昔日的西裝社與老醫館木屋，參觀台灣花磚博物館與波姆設計的菁寮天主堂。美食饗宴包括在檜木老屋「芋沺商行」品味洋菓子與午茶小食、「山樣子初物」的Fine Dining級鐵板燒、以及三級古蹟Lumière的時尚法式料理。旅宿安排於台南東山的仙湖農場，享受晨曦、黃昏及雨後雲海繚繞，山巒如浮島，有「仙湖」之稱。

有行旅企業家山居歲月系列「木都嘉義的時光之旅 繾綣桃城」三天兩夜旅程，九月二十四日至九月二十六日。一對一說明會，報名請洽：02-8643-3517、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/7nb7md

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