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防新冠 10醫團籲快篩增產、備足藥物
新冠疫情日趨嚴峻，十大醫界團體昨發表聯合聲明，提出增加快篩試劑量產、充足抗病毒藥物及中藥清冠一號供應、鼓勵民眾打疫苗、看診分流及重拾防疫習慣等五大呼籲，另建議政府超前部署，儘速編列一筆防疫特別預算。
五大呼籲中，首重持續增加快篩試劑量產，鋪貨到醫療單位及各通路；其次為保持充足的抗病毒藥物及中藥清冠一號供應，讓醫師有足夠的藥物來治療確診病人，減少重症；第三為持續鼓勵民眾施打疫苗，特別是六十五歲以上及慢性病高風險族群。
第四為看診分流，歷經之前新冠疫情淬鍊，台灣基層診所及社區醫療群有充足防疫經驗診治新冠患者，若非病況嚴重，不需要動輒衝醫院急診；第五為民眾重拾防疫習慣，進出醫療院所、公共運輸工具、人口稠密處務必戴口罩、勤洗手。
疾管署預估未來三個月將有近一八○萬人感染新冠，不少人想打疫苗，卻發現除了各地衛生所，提供接種服務的診所家數遠低於疫情期間。對此，醫師公會全聯會常務理事長王宏育表示，疾管署砍了補助費，兩百減為一百，讓不少基層診所意願低落，期盼恢復原先補助費用。
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