醫院怕斷頭 限縮門診與手術

個別醫院總額已全面上路，初步檢視健保六分區今年第一季成效，點值表現優異，不過，社區醫院協會理事長朱益宏提醒，許多醫院為避免醫療量能衝高被健保「斷頭」，多自我控制醫療量能，卻也可能影響到患者就醫權益，健保應謹慎面對。

據了解，不少醫院得知台中榮總於今年第一季遭斷頭三億元，均引以為鑑，擔心自己也步入後塵，著手要求院內醫師門診限號，並減少手術數量，擴大宣傳自費醫材的優點，積極推廣自家健診服務。

朱益宏表示，日前參與一場健保會議時，就有醫師當場陳述，在新制上路之前，自己每月至少可開十台手術，但今年以來，院方為控管手術數量，採取限縮策略，現在每月僅能執行五台手術，未來患者排隊等刀，將成為常態。

因應個別醫院總額，不少醫院採取減少門診、手術等措施。醫改會執行長林雅惠呼籲，健保署應嚴格監控各大醫院門診輕症照顧率，是否落實分級醫療。另以醫院醫療品質指標進行把關，避免醫院推銷自費項目，或將健保項目申報為自費，讓患者經濟負擔更為沉重。

至於第一季健保點值數字漂亮，林雅惠表示，今年健保總額成長率以高推估百分之五點五核定，政府又挹注眾多預算，第一季初步浮動點值雖然不錯，但近年常出現健保非預期風險提撥等情形，仍需持續觀察今年第三、第四季點值，結果較為精準。

「若認為個別醫院總額上路後，成功穩定健保點值，這仍言之過早。」朱益宏說，許多醫院早已自我控制醫療服務量能，甚至為第二季做好準備，避免醫療量能暴衝，進而提升第一季點值。台北區於第二季才開始執行個別醫院總額，一切有待觀察。

亞東醫院醫療事務處主任洪芳明表示，對各醫院來說，今年第二季營運將是一大挑戰，因去年第二季民眾醫療需求成長高於健保預算，以致點值相對較低，今年是否出現相同情形有待觀察。