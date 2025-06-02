各區點值增 健保署稱成效佳

個別醫院總額全面上路，第一季成績揭曉，北區○點九五六七、中區○點九三六五、南區一點○○○七、高屏區○點九九九八、東區一點○一五六，南區與東區每點均超過一元，成效顯著。健保署表示，在各醫院、醫師努力配合下，才有好成績，將隨時注意數值變化。

健保署副署長龐一鳴表示，今年健保總額成長率為百分之五點五，且署長石崇良費盡心力，將部分醫療項目移出健保總額，爭取公務預算挹注，兩者合計健保額度較去年增加七一二億元，實質成長率突破百分之八。

「希望繼續維持好的成績。」龐一鳴表示，醫療量能、健保支出屬於浮動狀況，隨時都可能受影響，例如，最近新冠疫情增溫化、多項癌症新藥納入健保給付，將謹慎、小心地觀察健保點值變化。至於台北區第二季實施個別醫院總額，健保正密切觀察各大醫院收治急重症患者狀況，評估第二季實施情形。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，相較往年每點僅○點八八左右，今年台北區第一季點值達○點九三六六，可說是近年來「最漂亮的一季」，原因在於健保總額高成長率、政府挹注，且各醫院醫療服務沒有大幅成長。希望在確保健保點值的情況下，愈來愈多醫院提高醫事人員薪資，達到良善的正循環。

現為新光醫院副院長的洪子仁指出，該院目前醫療利用率並未大幅成長，不會實施門診減量、調整掛號費等措施。未來仍會關注健保點值議題，若未來健保總額成長率偏低，或政府挹注減少時，點值是否受到影響，又遭稀釋。

另一名不願具名的醫界人士指出，個別醫院總額上路後，各大醫院或多或少實施管控門診、關床等因應措施，目前靜待台北區第二季實施成效，屆時一併觀察健保六區第二季點值變化，就能更精準掌握實際狀況。