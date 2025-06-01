成本調漲撐不住！大正製藥17種藥調高10至40元 最多漲幅20%

6月多項新制上路，包括台鐵票價、夏季電費、健保藥品補助，內容攸關全民生活。基層藥師協會理事長沈采穎今天發文，不少藥品也調漲，包括日本知名大正製藥，17種藥品自7月1日起，通路販售價格將調高10至40元，民眾購買感冒藥、腸胃藥錠，要再多掏幾個銅板。

沈采穎指出，收到台灣大正製藥的調價通知，因不敵近年原物料、運輸及製造成本不斷上升，已自行吸收相關成本。但為了維持產品品質與穩定供應，自7月1日起，將調整部分產品售價，緩解感冒症狀的百保能感冒顆粒、感冒錠、感冒膠囊、止咳糖漿、鼻炎膠囊都調漲10至30元不等。

漲幅最高的是眼用製劑，建議零售價從200元調漲至240元，漲幅高達20%。沈采穎說，若再加上夏季電費的營運成本增加，民眾應可預期售價變貴。另外，這一波新冠肺炎的確診高峰落在暑假，她提醒，民眾居家照護應先備好解熱止痛藥、止鼻水藥、止咳化痰藥、腸胃藥等緩解不適症狀。