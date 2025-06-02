聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵又見失控乘客 嫌冷就飆罵車長「垃圾」
一名高齡乘客昨搭乘台鐵一六一列次新自強號南下高雄，覺得車廂冷，兩度要求列車長調高冷氣溫度，但多數乘客認為溫度適宜而未再調整，該乘客竟怒罵車長「垃圾」，在高雄站鐵警介入處理。台鐵表示，全力協助列車長提出相關法律告訴。
台鐵一六一列次新自強號，昨天早上八時五分從台中開往高雄，高齡乘客因穿短袖又未帶外套，兩度要求列車長調高冷氣溫度，車長雖應其要求將溫度調高至廿五度，但他仍覺得冷，經車廂乘客投票後，僅三人同意調高溫度，車長考量大多乘客認為溫度適宜拒絕再調整，並詢問是否須更換座位。
高齡乘客拒絕換座後，開始對列車長出言辱罵，「垃圾」、「人渣」、「雜種」等不雅字眼脫口而出，當下車長表示，這樣的行為已涉及公然侮辱，並透過手中的無線電通報站務人員。
台鐵說明，由於該旅客情緒激動，列車長於新左營站請求路警上車協助，旅客堅持不下車，為避免影響行車的時程，最終改由旅客目的地高雄站，將旅客交由鐵警處置。
台鐵表示，目前台鐵列車空調系統設有調節功能，依夏季規定設定攝氏廿三至廿三點五度，列車長得依實際乘車狀況調整溫度。旅客若有不適感，也可透過台鐵ＡＰＰ、簡訊客服或網頁客服平台反映，列車長將提供協助。
鐵警指出，昨早十時十三分許接獲高雄站通報，立即派員上車處理，警方介入後雙方暫不提告，警方仍將相關資料登錄完備，若有接獲報案提告將依法辦理。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言