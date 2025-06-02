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台鐵又見失控乘客 嫌冷就飆罵車長「垃圾」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

一名高齡乘客昨搭乘台鐵一六一列次新自強號南下高雄，覺得車廂冷，兩度要求列車長調高冷氣溫度，但多數乘客認為溫度適宜而未再調整，該乘客竟怒罵車長「垃圾」，在高雄站鐵警介入處理。台鐵表示，全力協助列車長提出相關法律告訴。

台鐵一六一列次新自強號，昨天早上八時五分從台中開往高雄，高齡乘客因穿短袖又未帶外套，兩度要求列車長調高冷氣溫度，車長雖應其要求將溫度調高至廿五度，但他仍覺得冷，經車廂乘客投票後，僅三人同意調高溫度，車長考量大多乘客認為溫度適宜拒絕再調整，並詢問是否須更換座位。

高齡乘客拒絕換座後，開始對列車長出言辱罵，「垃圾」、「人渣」、「雜種」等不雅字眼脫口而出，當下車長表示，這樣的行為已涉及公然侮辱，並透過手中的無線電通報站務人員。

台鐵說明，由於該旅客情緒激動，列車長於新左營站請求路警上車協助，旅客堅持不下車，為避免影響行車的時程，最終改由旅客目的地高雄站，將旅客交由鐵警處置。

台鐵表示，目前台鐵列車空調系統設有調節功能，依夏季規定設定攝氏廿三至廿三點五度，列車長得依實際乘車狀況調整溫度。旅客若有不適感，也可透過台鐵ＡＰＰ、簡訊客服或網頁客服平台反映，列車長將提供協助。

鐵警指出，昨早十時十三分許接獲高雄站通報，立即派員上車處理，警方介入後雙方暫不提告，警方仍將相關資料登錄完備，若有接獲報案提告將依法辦理。

警察 失控 台鐵 公然侮辱 乘客

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