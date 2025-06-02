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暴力頻傳…台鐵擬配密錄器、辣椒水 車長嘆無用

聯合報／ 記者胡瑞玲林麗玉洪子凱葉德正余采瀅李隆揆／連線報導
台鐵列車暴力事件頻傳，台鐵日前宣布啟動「護車專案」提高見警率。記者潘俊宏／攝影
台鐵列車暴力事件頻傳，台鐵日前宣布啟動「護車專案」提高見警率。記者潘俊宏／攝影

台鐵列車暴力事件頻傳，今年至今已有四起，台鐵公司總經理馮輝昇日前宣布，啟動「護車專案」提高見警率，並研擬員工配置密錄器辣椒水等防身品。但車長坦言，這二項防身品都派不上用場，台鐵應提供辨識特殊乘客及如何應對、安撫等課程，較為實際。

上個月廿二日，清晨一名台鐵車長才遭旅客狠甩巴掌、砸手機，晚間再傳車長遭酒醉旅客狂毆。台鐵總經理馮輝昇除譴責旅客暴力行為，也與警方協調兩大措施，除啟動「護車專案」，提高見警率，也研擬員工配置密錄器和辣椒水。

台鐵車長劉仲書說，台鐵公司僅讓員工學習如何使用類似於辣椒水的防身噴霧氣，實務上使用機會不多，且使用前要先告知並疏散其他旅客，直接使用車長下場反而比鬧事乘客慘。他認為，目前缺乏的是學習如何辨識有問題或需要幫助的乘客，像遇到知覺失調旅客該如何面對、安撫。

台鐵企業工會秘書長陳世杰表示，過去台鐵公司並沒有提供防身課程，後續企工會建議公司安排相關基本訓練，讓員工能適時保護自己；不少員工反映，密錄器只能事後追責，當下並沒辦法防身，又涉及隱私問題。

至於辣椒水，陳世杰苦笑，台鐵員工為「執勤人員」並非「執法人員」，且每人對於危及安全的定義不同，憂心可能會出現車長噴辣椒水，事後反被乘客告攻擊的情況。

在面對乘客暴走，甚至有攻擊行為，高鐵表示，列車長及服勤員上線前均會接受防身術訓練課程，高鐵公司也定期進行各項安全演練及訓練。此外，高鐵各節車廂前後，均設置有「旅客緊急對講機」（ＰＥＩ）按鈕，一旦車廂內發生緊急異常狀況，如突發疾病、發生火災或旅客衝突等，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話，尋求協助。

鐵警表示，除原有的護車警察大隊執行護車任務，另將強化各所、隊執行「跨轄護車會哨」勤務，要求各單位靈活調度，於上下班、連假等重點時段綿密編排短、中、長線護車勤務，並以跨所會哨方式執行，透過交叉警力部署加強維護鐵路運輸安全。針對列車暴力事件或突發狀況，將精進員警及台鐵人員法令專業知識、執勤安全意識課程訓練，加強員警熟稔運用警械等。

北捷目前各車站詢問處均配有盾牌、長棍、強光手電筒等，車站保全配置警棍及防身噴劑，菁英保全配電擊棒；新北捷運公司指出，近期將防護裝備導入車站與車廂應變機制，每列車頭尾駕駛室車廂內配置「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」供列車上人員使用，車站內設置「多層複合布料防刺傘」供站務人員使用，可有效抵擋刀械刺穿。

台中捷運公司去年五月發生隨機殺人事件後，升級保全防護裝備，增購隨身防割背包、防割手套及辣椒水等防護裝備。另外，各車站防護裝備除既有的防禦棍棒、盾牌及防身噴劑，再增加防暴鋼叉，並由台中市警察局技術教官指導保全、站務員使用防護裝備。

辣椒水 警察 密錄器 失控 台鐵 乘客

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