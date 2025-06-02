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嚇阻列車鬧事 學者：台鐵先增見警率

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

政府鼓勵民眾多以大眾運輸取代私人運具，但台鐵近期接二連三發生乘客攻擊事件，除台鐵員工與鐵警人力不足、防身訓練議題再被討論。學者認為，台鐵應先加強見警率，雖會提高成本，但確實能阻嚇有心人鬧事的心態。

不具名專家指出，由於北捷經歷鄭捷事件受到深刻教訓，因此在防護機制及見警率上做得最完善，台鐵目前有主動式及被動式作法。主動式做法就是在列車上加裝監視器，但不是即時影像監控，即時監控需大量頻寬及技術才能達成，目前僅北捷板南線有做到，若台鐵也達成，屆時發生事故就可即刻啟動警報。

專家表示，考量即時監控有技術上的難度，因此目前僅能朝被動式作法落實，像是加強宣導鼓勵民眾一起制服肇事者、增加台鐵人員防身課、放置防禦工具在台鐵員工可取得的地方，最重要的就是加強列車上的見警率。

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，暴力事件在其他軌道系統也會出現，認為台鐵可以參考高鐵及北捷的作法。北捷應經歷鄭捷事件加強其防護機制；高鐵列車上時常可見女性服勤人員，但因高鐵除與鐵警合作外，也有其保全加強列車巡查，打消有心人肇事心態，也加強保護乘客及列車人員的安全。

鄭永祥坦言，台鐵行駛列次數量多，增加保全確實會增加成本，但考量暴力事件層出不窮，台鐵又是面對最多民眾的軌道運輸系統，應認真思考、確實落實見警率的議題，否則就算修法，在終止肇事者的旅運契約時還是需要有人來執行，不應該什麼事情都讓車長扛。

鄭捷 警察 失控 台鐵 乘客

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